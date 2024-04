ASSE-Bordeaux : Wadji dans le groupe de Saint-Etienne, voici la compo

Deux retours dans le groupe de l’ASSE, pour affronter Bordeaux, sont confirmés. Ils sont partis pour être titulaires. La compo probable d’Olivier Dall’Oglio.

L’ASSE sans son buteur Ibrahim Sissoko

Ibrahima Wadji est dans le groupe de l’AS Saint-Etienne, comme pressenti et annoncé. Après plus de deux mois d’absence, en raison d’une blessure musculaire, il a fait son retour. Un retour marqué par l’absence d’Ibrahim Sissoko. Ce dernier s’est blessé samedi dernier à Ajaccio et il souffre d’une lésion au mollet droit. Le buteur de Saint-Etienne est donc indisponible face aux Girondins, ce samedi au stade Geoffroy-Guichard. Il pourrait manquer la série de trois matchs en une semaine.

Ibrahima Wadji titulaire en pointe de l’attaque

Handicapé par la blessure d’e’Ibrahim Sissoko, Olivier Dall’Oglio devrait aligner Ibrahima Wadji en pointe de l’attaque. Ce dernier est certes en manque de rythme, mais il devrait rejouer immédiatement. En effet, le coach des Verts doit maintenir l’équilibre en attaque, avec le Sénégalais, dont le profil est proche de celui du Malien. Ibrahima Wadji devrait être soutenu, sur les ailes, par Irvin Cardona à droite et Mathieu Cafaro à gauche.

Maçon reprend sa place, Moueffek revient au milieu

Au milieu, Aïmen Mouffek devrait reprendre sa place, après avoir dépanné en défense (au poste d’arrière droit) à Ajaccio. Il devrait être aux côtés de Florian Tardieu et Dylan Chambost. En défense, Yvan Maçon retrouvera sa place, après son match de suspension. Entré en jeu en Corse, Anthony Briançon devrait être titulaire contre Bordeaux, au côté de Mickaël Nadé. Léo Pétrot restera dans son couloir gauche et Gautier Larsonneur dans les buts.

La compo probable de l’ASSE contre Bordeaux :

Gardien de but : G. Larsonneur

Défenseurs : Y. Maçon, A. Briançon, M. Nadé, L. Pétrot

Milieux de terrain : A. Moueffek, D. Chambost, F. Tardieu

Attaquants : I. Cardona, M. Cafaro, I. Wadji

Remplaçants : E. Green, D. Batubinsika, M. Bentayg, L. Fomba, B. Bouchouari, T. Monconduit, N. Mbuku