Montée directe en Ligue 1 : Angers défie Saint-Etienne pour la 2e place

La lutte entre Saint-Etienne et Angers pour la 2e place fait rage. Le club angevin a transmis un message fort à son homologue stéphanois, concernant la montée directe en Ligue 1.

Angers tient la montée directe, Saint-Etienne en embuscade

Angers et l’AS Saint-Etienne sont engagés dans la course vers la Ligue 1, en cette fin de saison. Le SCO a une légère avance sur son l’ASSE, à 6 journées de la fin du championnat. L’équipe d’Alexandre Dujeux occupe la deuxième place du podium avec un point d’avance, juste devant celle d’Olivier Dall’Oglio. À ce stade de la Ligue 2, les Angevins détiennent le billet qui donne droit à la montée directe dans l’élite, alors que les Stéphanois doivent passer par les barrages pour espérer retrouver la Ligue 1.

Angers a donc son destin entre les mains pour finir à la 2e place. Quant à Saint-Etienne, elle reste en embuscade. Elle espère voir son adversaire trébucher, afin de lui passer devant. La première manche de ce duel à distance se joue ce samedi. Les Verts sont opposés à Bordeaux, tandis que les Noir et Blanc reçoivent Troyes. Les deux rencontres sont programmées à la même heure (19h).

Le SCO ne lâchera pas le point d’avance sur l’ASSE

Avant la 33e journée, Jordan Lefort a transmis un message clair l’ASSE. Lui et ses coéquipiers ont à cœur de tenir bon dans le sprint final, afin de finir à la 2e place, à défaut de la 1re, solidement occupée par Auxerre. « Ce n’est pas anecdotique d’être repassé devant Saint-Etienne », a-t-il souligné. Il faut rappeler que l’équipe d’Angers est restée sur le podium, 80 % de la saison. Délogée de la 2e place par les Verts, à l’issue de la 31e journée, elle a repris rapidement sa place de dauphin des Auxerrois, en profitant de la défaite de son adversaire à Ajaccio (2-0).

Après ce faux pas, le club Anjou ne souhaite plus céder un petit espace à ses concurrents, dans la course vers la Ligue 1. « On veut monter. Saint-Etienne aussi, mais aujourd’hui, on a un point devant eux. Peut-être qu’à la fin, c’est un point qui comptera beaucoup », a déclaré le défenseur du Sporting Club de l’Ouest.

Jordan Lefort rêve d’un parcours sans faute, pour boucler la saison

Cependant, Jordan Lefort avoue que la saison est loin d’être finie. Il ne pense pas que les équipes engagées dans la bataille pour la montée feront un parcours sans faute, lors des 6 journées restantes. Il est donc prudent sur cette fin de saison.

« Il va falloir être fort mentalement. Il va falloir jouer chaque match comme une finale. Ce qu’on veut, c’est gagner tous les matchs », a-t-il prévenu. Pour rappel, tous les clubs de Ligue 2 entament, dès ce samedi, une série de 3 matchs en une semaine. Une semaine décisive donc pour Angers et l’AS Saint-Etienne, notamment.