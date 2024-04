OL : Pierre Sage lâche une bombe sur son avenir

La direction de l’Olympique lyonnais n’a pas encore scellé le sort de Pierre Sage. Le tacticien français s’est prononcé sur son avenir à l’OL.

Pierre Sage relance l’OL

L’Olympique lyonnais s’est complètement relancé sous la direction du technicien français Pierre Sage. Nommé entraîneur intérimaire des Gones en novembre 2023, Sage a rapidement mis fin à la crise de résultats. Il est confirmé coach du club jusqu’à la fin de cette saison suite à ses meilleures statistiques sur le banc de l’équipe. L’OL surfe sur les vagues du succès en Ligue et fait un bon parcours en Coupe de France. L’OL a remporté sa 12e victoire en Ligue 1 cette saison lors du derby face au Stade Brestois à l’occasion de la 29e journée.

L’OL occupe provisoirement la 7e place au classement avec 41 points. Le club rhodanien pourrait décrocher son ticket pour une compétition européenne la saison prochaine s’il rafle encore des points pendant ce sprint final. Les Lyonnais ont la gnaque. Ils vont également disputer la finale en Coupe de France contre le Paris Saint-Germain. En cas de victoire, ils vont disputer une compétition européenne la campagne prochaine.

Pierre Sage veut rester à l’OL

Dans une interview accordée à L’Equipe ce samedi 20 avril 2024, Pierre Sage s’est confié sur son avenir. Il se sent heureux à l’OL et envisage de continuer l’aventure avec les Gones la saison prochaine.

« Au départ, je voulais vraiment aider et je me suis rendu compte qu’à ce poste-là, je m’exprime et je prends beaucoup de plaisir. Donc bien sûr que je souhaiterais être encore dans la même position, c’est évident. En fait, je me prépare à ça depuis toujours, mais je n’avais juste pas prévu le timing », a déclaré le coach lyonnais.

Pierre Sage a la confiance de ses dirigeants. Le vestiaire du club l’aime et se mobilise derrière lui pour l’atteinte des objectifs fixés. Les dirigeants lyonnais discutent de son avenir en coulisses. Sauf retournement de situation, Sage va prolonger son contrat et rester à l’Olympique Lyonnais la saison prochaine.