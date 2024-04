Coup de théâtre au PSG : Skriniar remplacé par un crack anglais ?

Alors que Milan Skriniar pourrait être poussé vers la sortie lors du prochain mercato estival, le PSG serait sur les traces d’un prodige anglais pour renforcer son secteur défensif.

Milan Skriniar déjà poussé vers la sortie au PSG ?

Arrivé l’été dernier à l’issue de son contrat avec l’Inter Milan, Milan Skriniar a perdu sa place de titulaire au Paris Saint-Germain après sa blessure à la cheville en janvier. Mais avant ce coup dur, le défenseur central de 29 ans ne parvenait pas à convaincre le staff parisien par rapport à ses performances, à en croire les renseignements obtenus par le journal L’Équipe ce samedi.

Et pour le prochain mercato estival, Luis Campos serait déjà en quête d’un nouveau joueur à ce poste, avec l’objectif de trouver un profil capable de débuter « les rencontres les plus importantes. » Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, Milan Skriniar pourrait faire ses valises et quitter les rangs des Rouge et Bleu. Aux dernières nouvelles, un pensionnaire de Premier League ferait rêver le club de la capitale française.

Levi Colwill à la place de Milan Skriniar ?

En effet, selon les dernières informations du média GiveMeSport, le Paris Saint-Germain serait à la lutte avec Liverpool pour obtenir la signature de Levi Colwill. Sous contrat jusqu’en juin 2029, le défenseur polyvalent de Chelsea est considéré comme un grand espoir. Actuellement blessé, le joueur de 21 ans attise des convoitises.

Pris dans les mailles du fair-play anglais, les Blues pourraient être contraints de procéder à une grosse vente pour renflouer les caisses. Une situation dont le Paris Saint-Germain voudrait profiter pour récupérer Levi Colwill. Auteur de 1 but et 1 passe décisive en 32 matches toutes compétitions confondues, le natif de Southampton est évalué à 50 millions d’euros par ses dirigeants. Affaire à suivre donc…