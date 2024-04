Choc à Paris : Absence mystérieuse dans le groupe du PSG contre l’OL

En clôture de la 30e journée de Ligue 1, le PSG reçoit l’OL ce dimanche au Parc des Princes. Découvrez le groupe convoqué par Luis Enrique pour ce choc avec une grosse absence en défense.

Luis Enrique privé de Nuno Mendes pour le choc PSG – OL

Cinq jours après sa brillante victoire sur le terrain du FC Barcelone (4-1), synonyme de qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain retrouve la Ligue 1 avec un palpitant choc contre l’Olympique Lyonnais. En pleine forme depuis la seconde partie de saison, l’OL (8e) compte surprendre le PSG au Parc des Princes ce soir afin de se rapprocher davantage des places européennes à quatre journées de la fin du Championnat.

En face, l’équipe de Luis Enrique veut confirmer sa prestation XXL à Barcelone afin de préparer de la meilleure des façons sa demi-finale aller de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund le 1er mai prochain. Et l’entraîneur du PSG peut en cela compter sur un groupe solide, à l’exception de Nuno Mendes.

Pourtant absent du point médical d’avant-match publié par le club de la capitale, le latéral gauche portugais de 21 ans ne figure pas dans le groupe de 21 joueurs retenus par Luis Enrique pour affronter les hommes de Pierre Sage.

D’après le journaliste Arthur Perrot de RMC Sport, « l’absence de Nuno Mendes dans le groupe pour affronter Lyon est liée à la gestion de l’effectif (et des organismes) mis en place par Luis Enrique et son staff. Il n’y aurait donc pas vraiment une mauvaise nouvelle, mais simplement un PSG qui ne prend pas le moindre risque et sait aussi concerner tout son groupe en faisant tourner. »

Pour le reste, Lucas Hernandez et Manuel Ugarte sont suspendus pour cette rencontre et Presnel Kimpembe est toujours en train de peaufiner son retour après plusieurs mois de blessure.

Les 21 Parisiens pour affronter Lyon

Gardiens : Donnarumma, Navas, Tenas

Défenseurs : Marquinhos, Hakimi, Mukiele, Danilo, Skriniar, Beraldo

Milieux : Lee, Ruiz, Zaïre-Emery, Vitinha, Mayulu, Soler

Attaquants : Asensio, Ramos, Kolo Muani, Barcola, Mbappé, Dembélé.