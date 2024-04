Dortmund vs PSG : Edin Terzic lance déjà un défi à Luis Enrique !

À deux semaines de leur duel en demi-finale aller de LDC, le coach du Borussia Dortmund, Edin Terzic, a lancé un message fort à son homologue du PSG, Luis Enrique.

Edin Terzic provoque le PSG et Luis Enrique

À deux semaines de la demi-finale aller de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain au Signal Iduna Parka, l’entraîneur du Borussia Dortmund, Edin Terzic, évacue une part de pression en la renvoyant sur son futur adversaire. Les deux clubs se sont déjà affrontés lors de la phase de groupes, ce qui laisse présager des retrouvailles passionnantes.

Contrastant avec ses performances mitigées en Bundesliga, le club de la Ruhr réalise une superbe campagne européenne au-delà des espérances de la plupart des observateurs. Présent en conférence de presse avant le match contre le néo-champion d’Allemagne, le Bayer Leverkusen, à l’occasion de la 30e journée de championnat, Edin Terzic a évoqué les différences existantes entre son équipe et celle de Luis Enrique.

« Nous savons que ce sera très difficile en demi-finales. La différence entre nous et le PSG, c’est que le PSG, dès le début de la campagne de la Ligue des Champions, pensait déjà à la finale, qu’ils veulent gagner depuis de nombreuses années maintenant », a confié le technicien de 41 ans, avant de donner rendez-vous aux Parisiens sur le terrain.

La Bundesliga ensuite concentration maximale sur le PSG

Vainqueur de l’Atlético Madrid en quarts de finale, le Borussia Dortmund se retrouve dans le dernier carré de la Ligue des Champions, aux côtés du PSG, du Real Madrid et du Bayern de Munich. Malgré un début difficile dans cette compétition, avec notamment un seul point pris lors de leurs deux premiers matches de poules, l’ancien club d’Ousmane Dembélé a fait preuve d’une résilience et d’une détermination remarquables pour atteindre les demi-finales. Et Edin Terzic compte bien négocier cette nouvelle étape avant la soirée magique de la finale à Wembley. Pour autant, le coach du BvB ne veut pas brûler les étapes.

« Nous sommes ici parce que nous le méritons aussi, et nous serons prêts. Nous nous concentrons d’abord sur la Bundesliga et nos deux prochains matches contre le Bayer Leverkusen et Leipzig. Ensuite, nous commencerons à nous préparer pour le PSG », a expliqué l’ancien manager de West Ham. Luis Enrique et ses hommes sont donc prévenus.