Une décision officielle tombe à l’OM  avant le choc contre l’OGC Nice !

Après son match nul contre Toulouse (2-2), l’OM se prépare à affronter l’OGC Nice mercredi prochain au stade Vélodrome. La LFP vient prendre un décision importante pour ce choc.

L’OM n’a pas le droit à l’erreur contre l’OGC Nice

Après avoir concédé le nul contre Toulouse (2-2) ce week-end dernier, l’Olympique de Marseille se retrouve dans une position délicate en Ligue 1. Sur une série de quatre matchs consécutifs sans victoire, dont trois défaites et un match nul, les hommes de Jean-Louis Gasset sont déterminés à retrouver le chemin du succès pour se replacer dans la course aux places européennes.

Occupant actuellement la 9e du classement, à six points du Top 6, l’OM n’a plus le droit à l’erreur. Les Phocéens doivent absolument s’imposer face à l’OGC Nice lors du match retard de la 29e journée de Ligue 1 ce mercredi soir. L’équipe abordera cette rencontre avec un objectif clair : gagner pour remonter au classement et se rapprocher des positions qualificatives pour l’Europe.

En attendant, la LFP a désigné Jérémie Pignard comme arbitre pour ce derby de la Méditerranée. Il sera accompagné d’Aurélien Drouet et Valentin Evrard, avec Hakim Ben El Hadj comme quatrième arbitre. L’arbitrage vidéo sera assuré par Yohann Rouinsard et Gaël Angoula.

Un arbitre de bon augure pour l’Olympique de Marseille

Il est intéressant de noter que Jérémie Pignard a déjà officié une fois cette saison pour l’OM. C’était lors de la victoire convaincante de l’Olympique de Marseille contre Montpellier (4-1), marquée par la belle performance d’Iliman Ndiaye. Les supporters espèrent donc que cet arbitre portera chance à l’équipe ce mercredi soir contre les Aiglons.

Jérémie Pignard sera au sifflet de #OMOGCN



L'officiel a dirigé l'#OGCNice à Clermont (J10, victoire 1-0), au Havre (J16, défaite 3-1) et à Toulouse (J24, défaite 2-1).



🚩 Assistants : Aurélien Drouet – Valentin Evrard



📺 VAR : Yohann Rouinsard – Gaël Angoula pic.twitter.com/kbp4RcfjcU — OGC Nice (@ogcnice) April 22, 2024

Cette rencontre revêt une importance capitale pour l’Olympique de Marseille, qui doit impérativement renouer avec la victoire pour relancer sa saison en championnat et poursuivre ses ambitions européennes. Pierre-Emerick Aubameyang et ses coéquipiers sont conscients de l’enjeu et mettront tout en œuvre pour décrocher les trois points au stade Vélodrome contre Nice.