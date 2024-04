Coup de théâtre : Le PSG vise un coup de maître avec un crack du Real

Malgré une saison plutôt acceptable, Gianluigi Donnarumma ne rassure pas totalement dans les cages du PSG. Une situation qui pousse le club à envisager l’arrivée d’un nouveau portier capable d’être titulaire l’année prochaine.

Gianluigi Donnarumma déjà sur la sellette au PSG ?

D’après les informations du quotidien Le Parisien, les joueurs du Paris Saint-Germain émettent des inquiétudes en interne concernant les performances de Gianluigi Donnarumma. Déterminés à aller jusqu’au bout en Ligue des Champions, les hommes de Luis Enrique ont relevé les axes de jeu à améliorer et le poste de gardien de but en fait partie.

« La compacité du bloc et l’envie de bien défendre ensemble lorsqu’ils ne possèdent pas le ballon et les coups de pied arrêtés et voir Donnarumma s’imposer plus lorsque le ballon arrivait dans sa zone », rapporte le journal régional. Arrivé librement à l’été 2021 en provenance de l’AC Milan, l’international italien est donc scruté à la loupe aussi bien par ses coéquipiers que par son entraineur.

Car malgré son statut de meilleur gardien de Ligue 1, Donnarumma ne rassure pas totalement avec des lacunes récurrentes et agaçantes. Surtout son jeu au pied et ses sorties sur les balles aériennes. S’il n’améliore pas les choses d’ici la fin de la saison, le compatriote de Marco Verratti pourrait voir débarquer un sérieux concurrent dès cet été. Le club de la capitale aurait notamment des vues sur un crack du Real Madrid.

Andriy Lunin au Paris SG la saison prochaine ?

Photo : Andriy Lunin en route pour le PSG ?

Si les noms de Vinicius Jr et Rodrygo sont régulièrement associés au Paris Saint-Germain dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé, c’est un autre crack du Real Madrid qui pourrait rejoindre le collectif de Luis Enrique lors du prochain mercato estival.

En effet, selon les dernières informations divulguées par le journaliste Eduardo Inda sur le plateau de la célèbre émission El Chiringuito, Luis Campos serait intéressé par le profil d’Andriy Lunin. Imparable dans les cages du Real Madrid depuis la blessure de Thibaut Courtois, le portier de 25 ans attise des convoitises, son contrat arrivant à son terme en juin 2025.

« Il y a un joueur qui termine son contrat l’année prochaine et Madrid veut qu’il continue. Mais il pense à partir cet été ou le prochain comme joueur libre s’il n’est pas titulaire. Il a 3 offres. Une du PSG, mais il y a Donnarumma, une autre de Manchester United et une 3e du Bayern Munich. Je parle d’Andriy Lunin. C’est un bon gardien et il est en train de le montrer », a notamment expliqué le directeur d’Ok Diario.

S’il ne prolonge pas son bail, l’international ukrainien pourrait être placé sur le marché dès cet été et le PSG serait prêt à faire le nécessaire pour l’avoir dans ses rangs. Affaire à suivre donc…