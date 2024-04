ASSE : Mise au point de Dall’Oglio sur la situation de Lamine Fomba

Revenu de blessure, Lamine Fomba a perdu sa place dans l’équipe de l’AS Saint-Etienne. Olivier Dall’Oglio explique la situation du milieu de terrain.

ASSE : Lamine Fomba désormais remplaçant

Olivier Dall’Oglio a donné des nouvelles de Lamine Fomba, qui n’a plus rejoué en Ligue 2 avec l’AS Saint-Etienne depuis sa dernière apparition contre Paris FC, le 2 mars. Victime d’une entorse à la cheville, le milieu défensif est resté éloigné du terrain, pendant deux semaines. Il est revenu dans le groupe de l’ASSE, lors du déplacement à Valenciennes, fin mars.

Toutefois, l’ancien joueur de Nîmes est resté sur le banc de touche au Stade du Hainaut. Il a enchaîné trois autres matchs consécutifs sans entrer en jeu. Évidemment, il a perdu sa place dans l’équipe type de Saint-Etienne, au profit de Thomas Monconduit et Florian Tardieu, avec qui est en concurrence.

Fomba a du mal à revenir à son meilleur niveau, selon Dall’Oglio

Interrogé en conférence de presse sur la situation de Lamine Fomba, Olivier Dall’Oglio a donné de ses nouvelles. Et elles ne sont pas rassurantes. Selon le technicien des Verts, « il a eu du mal à revenir à son meilleur niveau ». Ayant eu une causerie avec le joueur de 26 ans, le coach des Stéphanois a laissé entendre qu’il attend plus de lui. « Je connais ses qualités de récupérateur. Il faut qu’il aille chercher plus haut en étant plus agressif, qu’il apporte plus à l’équipe. Il en est conscient et capable », a-t-il expliqué.



Lamine Fomba se rapproche en effet d’un retour en Ligue 2, si l’on en croit le point de son entraineur. « Ce que j’ai vu sur les derniers entraînements me plaît beaucoup plus. C’était beaucoup mieux, donc forcément, quand c’est comme ça, mon regard change ». Pour rappel, le N°26 de Saint-Etienne a pris part à 27 matchs cette saison en Ligue 2 et il a été titulaire 14 fois. Il a délivré une passe décisive.