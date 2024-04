Mercato explosif : Joan Laporta prépare un grand ménage au Barça

De nombreux joueurs prêtés vont revenir au Barça au terme de la saison. Joan Laporta et Deco ont déjà leur plan pour le prochain mercato estival.

Barça : Plusieurs joueurs poussés vers la sortie

En difficulté sportive et financière depuis plusieurs saisons, le FC Barcelone devrait faire le ménage dans son effectif cet été. Si Frenkie De Jong pourrait partir, de nombreux joueurs actuellement en prêts devraient connaître le même sort.

Ansu Fati devrait être l’un d’eux. L’ancien grand espoir du Barça réalise encore une saison difficile, plombée par les blessures. Un temps aux portes d’être titulaire à Brighton, il n’a disputé que 27 minutes sur les 4 derniers matchs. Son entraîneur Roberto De Zerbi a même reconnu publiquement qu’il « espérait mieux de lui ». D’après les informations de Sport, le Barça cherchera à le vendre cet été.

Embouteillage en défense

Parmi les joueurs prêtés par le Barça, le plus grand changement devrait se situer en défense centrale. Indésirables ces derniers mois en Catalogne, Eric Garcia et Clément Lenglet réalisent des bonnes saisons à Girona et à Aston Villa. Les deux devraient toutefois être vendus cet été au vu du nombre important de défenseurs centraux au FC Barcelone.

Une exception existe : Chadi Riad, pilier du Betis Séville, devrait avoir un rôle à jouer dans le club catalan la saison prochaine. Pour les autres joueurs prêtés (Alex Valle, Julian Araujo, Pablo Torre), aucune décision n’a encore été prise. Leur avenir devrait se décider dans les mois à venir.