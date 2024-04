Révélation explosive de Luis Enrique : Le PSG tient un joueur unique

Présent en conférence de presse ce mardi après-midi, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, s’est enflammé pour l’un de ses protégés qu’il présente comme un joueur unique.

Luis Enrique craque pour un défenseur du PSG

Débarqué en août 2021 contre un chèque de 45 millions d’euros, Nuno Mendes s’est rapidement imposé au sein de l’équipe du Paris Saint-Germain. À la recherche d’un digne héritier de Maxwell depuis plusieurs années, le club de la capitale semble finalement tenir l’heureux élu avec l’ancien défenseur du Sporting Portugal.

Quatrième au classement du Golden Boy 2021, le latéral gauche de 21 ans a été élu meilleur espoir de Ligue 1 aux Trophées UNFP 2023. Nommé l’été passé en remplacement de Christophe Galtier, Luis Enrique se réjouit tout logiquement de disposer d’un tel talent dans son groupe au PSG.

« C’est un top joueur à son poste. On veut le protéger. Il a longtemps été out. Il est en parfaite condition et n’a aucun problème physique. Il est à 100%. Mais on est prudents avec lui. (…) Il a un potentiel physique et technique unique », s’est enflammé le technicien espagnol.

De retour après plusieurs mois d’absence, le jeune international portugais est donc disponible pour le match de ce mercredi soir contre le FC Lorient. Une excellente nouvelle en vue des grosses échéances à venir, et notamment en Ligue des Champions. D’autant que Luis Enrique a de grandes ambitions pour la fin de saison avec le PSG.

Luis Enrique rêve du quadruplé avec le Paris SG

Déjà vainqueur du Trophée des Champions, le Paris Saint-Germain est qualifié pour la finale de la Coupe de France et la demi-finale de la Ligue des Champions. Leader de Ligue 1 avec 11 points d’avance sur son poursuivant direct, l’AS Monaco, l’équipe de Luis Enrique est en pole position pour le titre de Champion de France. Alors qu’aucun club n’a réalisé le quadruplé, Ligue des champions-Ligue 1-Coupe de France-Trophée des champions, le coach de 53 ans rêve de cet exploit.

« Bien évidemment qu’on en parle. C’est une motivation. C’est une manière de marquer l’histoire du club, de la ville. Ça nous motive. Pour le moment, on a un titre, il faut gagner le Championnat et continuer à lutter ensuite en L1 pour respecter les autres clubs. Après, on aura la finale de Coupe contre Lyon (le 25 mai), un match forcément singulier. C’est un chemin long, sinueux. Il va falloir qu’on soit très concentrés sur cette fin de saison », a expliqué Luis Enrique.