PSG Mercato : La réponse cash de Leipzig sur l’avenir de Xavi Simons

L’avenir du milieu de terrain néerlandais, Xavi Simons reste incertain. Le Paris Saint-Germain pourrait le perdre cet été.

Xavi Simons de retour au PSG cet été ?

Le milieu de terrain néerlandais, Xavi Simons est en prêt du Paris Saint-Germain au RB Leipzig. Sous ses nouvelles couleurs, le joueur livre des prestations convaincantes et suscite l’intérêt de plusieurs cadors européens, dont le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen.

Selon les informations de la presse française ces dernières semaines, les pensionnaires du Parc des Princes envisageraient de le faire revenir dans la capitale française à la fin de cette saison. Le technicien du PSG, Luis Enrique apprécierait le profil du joueur.

Xavi Simons avait été envoyé en prêt en raison de la forte concurrence dans l’équipe du PSG. En manque de temps de jeu, les dirigeants parisiens ont décidé de le prêter à un autre club pour qu’il puisse disposer d’un bon temps de jeu afin de travailler et progresser.

Xavi Simons a été d’abord prêté au PSV Eindhoven en 2022. Le milieu de terrain a réalisé une saison fructueuse au Pays-Bas. Il remporte la Coupe des Pays-Bas et termine meilleur buteur du championnat néerlandais avec 19 buts.

Xavi Simons next season, can’t wait pic.twitter.com/V8d4ugeXv6 — 𝘼𝙈𝙄𝙉 (@PSG_Aminn) April 20, 2024

Le RB Lipzig veut conserver Xavi Simons

L’international néerlandais fait son retour au PSG en juillet 2023 et a été ensuite prêté au RB Leipzig sans option d’achat. En Allemagne, le joueur est devenu un titulaire indiscutable de l’équipe de Marco Rose.

Il enchaine de belles performances. Un retour au PSG cet été pourrait être difficile. Interrogé sur l’avenir de Xavi Simons, le technicien du RB Leipzig, Marco Rose a indiqué qu’il compte sur la pépite néerlandaise la saison prochaine et pour de nombreuses années.

« Il doit être intéressé de rester à Leipzig et aussi de rester plus longtemps au club. Mais il donne l’impression qu’il se sent à l’aise ici. Je suis toujours très positif que nous le voyions encore chez nous l’année prochaine » a déclaré Marco Rose au micro de Sky Sports.