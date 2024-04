Vente OM : L’arrivée d’un nouvel actionnaire se précise pour Frank McCourt

La vente OM est toujours au cœur des débats dans la cité phocéenne. En dépit des approches des dirigeants saoudiens envers Frank McCourt, un nouvel actionnaire semble prêt à entrer dans la capitale du club phocéen. Son identité a fuité.

Vente OM : Gerry Cardinale et RedBird Capital, nouveau soutien de Frank McCourt ?

9e de Ligue 1 avant d’accueillir l’OGC Nice ce mercredi soir au Vélodrome, l’Olympique de Marseille s’apprête à vivre un sprint final décisif dans la course à l’Europe. Parallèlement à ces enjeux sportifs, plusieurs questions se posent quant à l’avenir du club. Frank McCourt va-t-il céder le contrôle de l’OM ?

Plusieurs médias français s’accordent à dire que les négociations avec l’Arabie saoudite autour de la vente OM sont à un stade très avancé. La transaction pourrait même être finalisée durant l’intersaison. Sauf que jusqu’ici, aucune annonce officialisation pour le rachat du club aux Saoudiens n’a été faite.

De plus, une autre possibilité émerge quant à l’avenir financier de l’OM. Les dernières spéculations indiquent que le club pourrait s’entourer d’un nouvel actionnaire spécialisé dans les investissements sportifs, en la personne de Gerry Cardinale, propriétaire de l’AC Milan via RedBird Capital.

RedBird Capital compte réaffecter ses investissements vers un autre club de Ligue 1 ?

L’homme d’affaires américain mise énormément sur le sport, puisqu’il est impliqué dans des clubs prestigieux tels que les Yankees de New York et les Cowboys de Dallas. Sa société possède également le Toulouse Football Club. Et les récentes discussions autour de la vente du TFC laissent penser que RedBird Capital envisage de réaffecter ses investissements vers un autre club de Ligue 1.

En tout cas, des observateurs attentifs, tels que 13Pichado, ont constaté des changements dans les statuts officiels de la société détenant l’OM, ​​permettant l’entrée d’un nouvel actionnaire minoritaire dans le capitale du club. « Potentiellement, si c’est RedBird Capital qui investit à l’OM, je ne serai pas surpris », a-t-il expliqué.

Redbird Capital, un fonds américain spécialisé qui investit dans le foot notamment au Milan AC et à Liverpool également, très branchés sur la data… Les managers que Redbird avaient chargés du projet Toulouse restent à Toulouse. — 13 Pichado (@13Pichado) April 23, 2024

Ces indices alimentent ainsi les spéculations sur un éventuel investissement de RedBird Capital à l’Olympique de Marseille, cela pourrait être un soutien de poids pour Frank McCourt pour relancer le club. Toutefois, 13Pichado, qui intervient régulièrement dans l’émission de Thibaud Vézirian, ​​tient à tempérer les attentes, refusant d’être considéré comme le nouveau « gourou de la vente OM ».

Il met ainsi en lumière le caractère complexe et parfois incertain de telles transactions. Les prochains mois risquent d’être décisifs quant à la direction que prendra l’OM, que ce soit avec une cession à l’Arabie saoudite ou un nouvel investissement de RedBird Capital.