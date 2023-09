Bien que le mercato estival soit terminé, le Toulouse FC devrait recevoir un joli chèque dans les prochains jours grâce à un transfert de dernière minute.

Mercato Toulouse FC : Ibrahim Sangaré va rapporter au TFC

En 2020, le Toulouse FC avait laissé partir Ibrahim Sangaré au PSV Eindhoven contre environ 7 millions d'euros. Une belle somme à l'époque, pour un club qui évoluait encore du côté de la Ligue 2, et qui allait devoir attendre encore une saison pour retrouver le chemin de l'élite. Cependant, le milieu de terrain ivoirien devrait à nouveau rapporter de l'argent aux Toulousains, puisque ce dernier s'est engagé avec Nottingham Forest à la toute fin du mercato estival.

Annoncé dans les petits papiers du PSG, notamment, Ibrahim Sangaré a bel et bien quitté les Pays-Bas et a rejoint la Premier League. Le club anglais de Nottingham Forest a déboursé près de 30 millions d'euros pour s'offrir l'Ivoirien en toute fin de mercato. Le TFC pourrait bien trouver son compte dans le transfert, puisque les Violets pourraient récupérer environ 2% de la somme, au titre du mécanisme de solidarité, soit près de 600 000€. Une belle somme qui pourrait s'accompagner d'un possible pourcentage à la revente, dont l'existence n'a cependant pas été révélée.

Malgré l'Europa League, le Toulouse FC est resté calme durant le mercato

La somme récupérée dans le transfert d'Ibrahim Sangaré va faire du bien aux finances toulousains, même si le club n'a pas été trop dépensier. Bien que le Toulouse FC joue l'Europa League cette saison, et croisera notamment la route de Liverpool, le club toulousain n'a pas flambé sur le marché des transferts. Le TFC a acté plusieurs départs importants, notamment celui de Farès Chaïbi à l'Eintracht Francfort, qui a rapporté environ 10 millions d'euros. Dans le sens des arrivées, les Violets ont de nouveau tenté de jolis coups parmi lesquels Niklas Schmidt, qui débarque du Werder Brême.

Le nouvel entraîneur du Toulouse FC, Carles Martinez Novell, devra ainsi se contenter d'un effectif sans réelle star pour tenter de performer en Europa League, d'autant plus que le leader technique toulousain, Branco van den Boomen, est retourné aux Pays-Bas.