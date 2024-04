Rennes – Brest : Une décision officielle tombe pour les supporters !

Des mesures ont été prises à l’encontre des supporters brestois avant le match entre Rennes et Brest.

Un arrêté préfectoral pour le match

Ce dimanche a lieu le choc entre le Stade Rennais et le Stade Brestois. Un match très important dans la course à l’Europe. En cas de victoire les Brestois seraient automatiquement qualifiés pour une compétition européenne. De leur côté, les Rennais doivent impérativement gagner pour espérer une place en C3 ou C4 l’an prochain.

A l’occasion de cette rencontre, le préfet d’Ille-et-Vilaine a pris un arrêté pour veiller à la sécurité : « Au regard du risque avéré de troubles à l’ordre public à l’occasion du match de football de la 31e journée de Ligue 1 qui opposera le Stade Rennais football club (SRFC) et le Stade Brestois 29 (SB29) le dimanche 28 avril 2024, à Rennes, le préfet d’Ille-et-Vilaine, Philippe Gustin, a pris des mesures de restrictions temporaires destinées à protéger les personnes et les biens«

Les supporters brestois soumis à des interdictions

Plusieurs interdictions sont donc à prévoir pour les supporters brestois. Ces derniers ne pourront pas afficher de signe distinctif de leur club dans de nombreux endroits de Rennes : « Il sera interdit, le dimanche 28 avril 2024, de 10h00 à 22h00, à toute personne de se prévaloir de la qualité de supporter du Stade Brestois ou de se comporter comme tel : à l’Ouest, par la rocade […] quai Saint-Cast et boulevard de Chézy«

En plus de cette interdiction, sont prohibés les pétards, fumigènes, drapeaux et banderoles dont les inscriptions appellent à la provocation, à la violence ou à la haine et tout objet pouvant être utilisé comme projectile dans l’enceinte et aux abords du Roazhon Park.