Crise à Nice ? Rivère, un président sans pouvoirs face à Ineos !

Redevenu président de l’OGC Nice à l’été 2019, Jean-Pierre Rivère n’est plus le même dirigeant, de 2011 à 2019, d’avant la vente du club à Ineos. Explications.

OGC Nice : Jean-Pierre Rivère dans un rôle réduit ?

Nommé président de Nice par le nouveau propriétaire, Ineos, Jean-Pierre Rivère se fait très discret ces dernières saisons. Et cela suscite des interrogations sur son rôle ou son niveau d’implication au sein du club. Dans le journal de ce mercredi, L’Équipe donne des réponses aux interrogations sur le dirigeant des Aiglons. D’après le média, ce dernier est toujours au contrôle du Gym. Toutefois, c’est n’est pas lui qui gère le club au quotidien, mais plutôt le directeur général, Fabrice Bocquet, ainsi que Florent Ghisolfi, le directeur sportif.

Selon le quotidien sportif, « son rôle de président semble être réduit à présenter les recrues aux côtés de Ghisolfi, et, exceptionnellement, à sortir du bois comme il l’avait fait face aux micros pour se plaindre de l’arbitrage de M. Turpin, après la rencontre entre Lyon et Nice (1-0, le 16 février) ». Jean-Pierre Rivère sert également toujours d’interface entre l’OGC Nice et les acteurs locaux (mairie, supporters), comme l’a indiqué le journal.

Rivère conservé par Ineos pour son expérience, son entregent et ses relations

Dans un rôle d’ambassadeur, il continue aussi de représenter le club niçois auprès des instances. « Son expérience, son entregent, ses relations : c’est ce qu’Ineos avait voulu conserver, en demandant à Rivère de revenir au club à l’été 2019 », explique la source. D’après le témoigne de Fabrice Bocquet, le dirigeant de 66 ans « est totalement impliqué dans les décisions » que lui et Ghisolfi prennent. « Jean-Pierre est une chance pour le club et une chance pour moi. Avec sa connaissance du football, du club et du territoire, il m’aide à prendre de meilleures décisions », a commenté le DG de l’OGC Nice.

Le dirigeant de 66 ans désormais dans l’ombre !

Discret et loin des regards des médias, l’action du président de l’OGC Nice est réelle, même s’il n’a plus la main sur le mercato et aussi sur la nomination de l’entraineur, comme l’indique L’Équipe. Pour rappel, Jean-Pierre Rivère, a été le président du club des Alpes-Maritimes, du 11 juillet 2011 au 11 janvier 2019. Après la vente des Aiglons à Jim Ratcliffe, patron d’Ineos, il a retrouvé la présidence du Gym le 29 août 2019. Désormais, il « reste dans l’ombre et accompagne la bonne marche du club », selon la source.