C’est confirmé ! Il quittera bel et bien l’OM à la fin de la saison

Ancien gardien de l’OM, ​​Pascal Olmeta a confirmé un départ attendu du club olympien à la fin de la saison. De quoi mettre fin à toutes rumeurs d’une éventuelle prolongation.

Jean-Louis Gasset n’ira pas au-delà de son contrat à l’OM

Nommé pour quatre mois comme entraîneur de l’OM à la place de Gennaro Gattuso fin février dernier, Jean-Louis Gasset ne devrait pas poursuivre son aventure dans la cité phocéenne à la fin de son contrat. Les dirigeants marseillais ont décidé de ne pas le conserver au-delà de la saison en cours, selon Pascal Olmeta, qui met ainsi fin aux rumeurs d’une éventuelle prolongation pour le technicien de 70 ans.

« Il s’arrête en fin de saison, il ne voit pas plus loin. Mais ils sont très fiers de leur parcours jusqu’à présent en Coupe d’Europe », a lancé l’ancien gardien de l’OM et de l’équipe de France sur les ondes de RMC Sport ce mardi.

🎙️ "Il arrête en fin de saison, il ne voit pas plus loin".



Qui pour remplacer Gasset ?

Si l’ancien sélectionneur de Côte d’Ivoire a réalisé des débuts fracassants sur le banc olympien, les résultats en championnat ne sont plus à la hauteur des ambitions du club depuis plusieurs semaines. Cependant, Gasset a franchi trois tours de la Ligue Europa, éliminant le Shakhtar Donetsk, Villarreal et Benfica, pour hisser l’OM en demi-finale de la compétition.

Jean-Louis Gasset ne se fait pas d’illusions autour de son avenir sur la Canebière. « Si je pensais rester ? Non, je voulais connaître, vibrer, ressentir l’OM. Et peut-être que ce sera encore plus fort que ce que j’ai connu. Il y a de la place pour que ce soit encore plus fort, je le veux. », avait-il déclaré récemment.

Reste désormais à savoir qui Pablo Longoria et sa direction choisiront pour lui succéder la saison prochaine. Les noms de Paulo Fonseca et Christophe Galtier circulent notamment, avec le Portugais en priorité.