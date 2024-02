OM : Le départ de Gennaro Gattuso fait des heureux dans le vestiaire

Après la défaite contre Brest, l’OM a pris une ferme décision en se séparant de Gennaro Gattuso. Et l’annonce de son départ n’a pas été vécue comme un drame au sein du vestiaire marseillais, loin de là.

OM : Le vestiaire soulagé par le départ de Gennaro Gattuso ?

L’Olympique de Marseille est confronté à une période d’instabilité, illustrée par un changement permanent d’entraîneur. En l’espace de sept mois, le club phocéen a vu passer pas moins de quatre coachs sur son banc de touche. Le dernier en date à endosser ce rôle se nomme Jean-Louis Gasset. L’entraîneur français, qui a récemment démissionné de la sélection ivoirienne en pleine CAN 2023, a accepté de rejoindre l’OM en cette seconde partie de saison afin de succéder à Gennaro Gattuso.

À noter que le passage du technicien italien n’a pas été franc succès pour l’OM. Bien qu’il ait connu quelques succès temporaires, notamment avec une série de quatre victoires consécutives en décembre dernier, sous ses ordres, le club marseillais a rapidement replongé dans une crise de résultats. L’équipe phocéenne n’a pas remporté la moindre victoire lors de ses sept derniers matchs, toutes compétitions confondues. La défaite face au Stade Brestois (1-0) a ainsi été l’élément déclencheur qui a conduit les dirigeants de l’OM à prendre la décision de se séparer de Gennaro Gattuso.

Son départ a été accueilli avec soulagement par de nombreux supporters, mais également par certains membres du vestiaire. L’Équipe rapporte en effet que certains membres de l’équipe n’étaient pas satisfaits de la manière dont Gennaro Gattuso gérait l’équipe. Début février, plusieurs cadres de l’équipe avaient même tenté de convaincre l’entraîneur italien d’adopter un système de jeu différent, passant d’un 4-3-3 à un 3-5-2, mais l’ancien milieu de terrain de l’AC Milan n’a jamais accédé à cette requête.

Ainsi, avec l’arrivée de Jean-Louis Gasset, l’OM espère retrouver une stabilité et renouer avec le succès. Le club compte sur l’expérience et les compétences de son nouvel entraîneur pour insuffler une nouvelle dynamique à l’équipe et redresser la barre en cette seconde partie de saison.