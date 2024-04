Sprint final : Saint-Etienne envoie un nouveau message à Auxerre et Angers

Avant les quatres dernières journées de la Ligue 2, Saint-Etienne a transmis un nouveau message fort à Auxerre et Angers. Dylan Chambost annonce une bataille sans merci.

Dylan Chambost assure que Saint-Etienne ne lâchere rien

L’ASSE, Angers et Auxerre sont à la lutte, à distance, pour les deux premières places de la Ligue 2. À quatre journées de la fin de la bataille pour la montée directe en Ligue 1, Saint-Etienne a envoyé un nouveau message fort à ses concurrents. Le message est livré par Dylan Chambost, auteur d’une passe décisive et d’un but contre Grenoble, au stade des Alpes. « Ça ne lâche pas devant, nous non plus on ne lâche pas », a-t-il déclaré, dans des propos confiés à Evect.

C’est le statu quo sur le podium de la Ligue 2 depuis la 32e journée. Auxerre est toujours le leader, Angers son dauphin et l’AS Saint-Etienne est troisième. Néanmoins, l’AJA a lâché quelques points. Son avance de 7 points sur le deuxième à fondue et est désormais de 3 points. Les Verts aussi n’ont qu’un petit point de retard sur le SCO. « Je pense qu’ils ont compris qu’on ne lâcherait rien, et c’est important d’envoyer ce message, de rester collé à eux », a lâché le milieu offensif des Verts.

Auxerre et Angers vont-ils trébucher dans le sprint final ?

La course vers la Ligue 1 est évidemment très serrée entre ces trois équipes, qui visiblement ne lâcheront rien jusqu’au bout du championnat. Mardi, Auxerre a étrillé Laval (4-0), Angers a arraché une victoire à Guingamp (1-2) et Saint-Etienne s’est imposée à Grenoble (0-2). Lors de la 35e journée, les Auxerrois affronteront Dunkerque lundi, Angers sera opposé au Paris FC et l’ASSE en découdra avec le SM Caen, samedi.

Dylan Chambost souhaite justement que les deux concurrents des Stéphanois trébuchent dans le sprint final. « On va tout faire pour leur passer devant pendant les quatre derniers matchs […]. À nous d’être solides et de gagner des matchs », a-t-il prévenu pour finir.