Alerte Mercato : Le RC Lens déniche un crack algérien

À deux mois de l’ouverture du marché des transferts, les dirigeants du RC Lens s’activent en coulisses pour boucler la signature d’une pépite algérienne.

Le RC Lens sur plusieurs pistes cet été

Les recruteurs du RC Lens se montrent très actifs sur le marché des transferts. Les Sang et Or sont sur plusieurs pistes en vue du mercato estival. L’équipe lensoise n’est pas en grande forme cette saison contrairement à la performance du club la saison dernière. Les hommes du technicien français Franck Haise alternent les bons et mauvais résultats.

Les Sang et Or veulent alors recruter de nouveaux joueurs pour renforcer l’équipe. Le club a réussi à boucler l’arrivée d’un nouveau gardien de but en provenance du Charleroi en Belgique. Il s’agit du gardien de but burkinabé Hervé Koffi pour une somme de 2,5 millions d’euros. Son transfert pourrait provoquer le départ du gardien titulaire Brice Samba.

La concurrence sera rude à ce poste. Le club artésien cible également le serial buteur togolais Kévin Denkey. Cet attaquant affole les compteurs de but en Belgique. Ses statistiques sont impressionnantes. Cette saison, il a déjà inscrit 25 buts en Jupiler Pro League en 32 apparitions. Selon les informations de Jeunes Footeux, les dirigeants nordistes veulent aussi le défenseur norvégien Jesper Daland.

Le RC Lens est en discussion avec Rafik Guitane en vue d'un transfert cet été !



Algérie Football Média

Un crack algérien dans le viseur du RC Lens

Le RC Lens continue de rechercher de nouvelles pépites. La direction lensoise aurait des vues sur un jeune milieu de terrain algérien. Rafik Guitane évolue à Estoril au Portugal. Il livre des prestations convaincantes sous ses nouvelles couleurs. Cette saison, l’international algérien a inscrit 7 réalisations et a délivré 4 passes décisives en 37 matchs toutes compétitions confondues. Selon les informations de Foot Mercato, son profil intéresse Franck Haise. Aucun accord n’est encore trouvé. Le RC Lens pourrait lui formuler une offre lors du prochain mercato estival.