Ça s’agite au RC Lens : Des discussions en cours avec plusieurs cibles

Alors que la saison touche à son terme, le RC Lens prépare déjà son mercato. Le club artésien est en contact avec de nombreux joueurs.

Le RC Lens déjà sur le pied de guerre pour le mercato

A en croire, les informations de Football Mercato, le RC Lens est en contact avec de nombreux joueurs pour le mercato d’été. Alors qu’il a déjà bouclé la signature du gardien de Charleroi Hervé Koffi, le club artésien cible cinq nouveaux joueurs.

Deux d’entre eux sont déjà en passe de rejoindre les Sang et Or. Il s’agit de Sidi Bane, un jeune défenseur sénégalais de 20 ans qui évolue en Biélorussie, au BATE Borisov plus précisément. Ce dernier viendrait compenser l’éventuel départ de Kevin Danso cet été.

Autre piste bien avancée, celle qui mène à Alex Daho, joueur offensif évoluant à Sochaux, en National. Ce dernier va venir renforcer une attaque lensoise bien moins en forme que l’année passée (39 buts inscrits seulement cette saison).

Trois autres joueurs en vue

Trois autres joueurs sont en discussions avancées avec la direction du RC Lens. Carlos Teran, un autre défenseur colombien évoluant au Chicago Fire, Abdoulaye Kanté, milieu défensif de Troyes, et Rafik Guitane, milieu offensif qui joue à Estoril, au Portugal. Ce dernier dispose d’ailleurs d’une clause libératoire de 5 millions d’euros.

🚨EXCL: 🔴🟡🇫🇷🇨🇮🇨🇴🇸🇳🇩🇿 #Ligue1 |



🔐 Le RC Lens a quasiment bouclé deux arrivées : Alex Daho (Sochaux) et Sidi Bané (BATE Borisov) ❗️



✅️ Discussions engagées et positives avec Rafik Guitane (Estoril) et Abdoulaye Kanté (Troyes)



🆕️ Carlos Terán (Chicago Fire) est la priorité… pic.twitter.com/bwy5DhpKUR — Santi Aouna (@Santi_J_FM) April 24, 2024

Avec ces pistes, le RC Lens souhaite rapidement renforcer son effectif, au sein duquel plusieurs départs sont à prévoir. Les Sang et Or sont 6èmes de Ligue 1 après leur magnifique saison dernière.