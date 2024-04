FC Lorient : Régis Le Bris bientôt limogé ? La décision du club tombe

Les dirigeants du FC Lorient ont fait une grosse annonce après la défaite du club face au PSG. Ils se sont prononcés sur l’avenir du technicien Régis Le Bris.

Régis Le Bris sur le départ ?

Le FC Lorient est en grande difficulté cette saison en Ligue 1. Il se retrouve dans la zone de relégation en occupant la 17e place au classement avec 26 points au compteur devant la lanterne rouge Clermont Foot. Les hommes du tacticien français Régis Le Bris doivent retrousser leur manche et disputer les quatre derniers matchs du championnat comme une finale pour pouvoir sortir de la zone rouge. Tout est encore possible.

Les Merlus peuvent rafler des points pendant ce sprint final et assurer leur maintien dans l’élite à la fin de cette campagne. Le FC Lorient s’est incliné face au Paris Saint-Germain (1-4) pour le compte du match en retard de la 29e journée de Ligue 1 qui s’est déroulé le mercredi 24 avril 2024.

☝ Face à l'urgence de la situation du FC Lorient et un début de gronde des supporters qui demandent du "respect", le président Loïc Féry a confirmé qu'il terminerait la saison avec son entraîneur, Régis Le Bris.

Le poste de Régis Le Bris n’est pas menacé

Le président du FC Lorient, Loïc Féry est déçu après ce nouveau revers des Merlus. Mais il croit que Régis Le Bris et sa troupe peuvent se relever et arrêter la spirale négative. Le maintien est encore possible.

« Je sens l’intégralité du groupe et du staff convaincus, comme le reste du club, que c’est possible. On a l’intime conviction que nous allons le faire. Le même groupe, en février, a fait quatre victoires en cinq matchs. Il y a un immense besoin de mobilisation. Renverser des montagnes, Lorient l’a déjà fait. Je vois un groupe qui y croit », a déclaré le président lorientais.

Loïc Féry pense que Régis Le Bris est encore l’homme de la situation. Son poste n’est pas menacé. Malgré les mauvais résultats du club, le coach français a la confiance de ses dirigeants.

« Je n’ai pas l’habitude ni la réputation d’être excité de la gâchette au niveau des changements d’entraîneur. Je crois dans la stabilité, dans le travail et dans l’engagement du groupe. L’intégralité du club, aujourd’hui, est déterminé vers cet objectif qui est de garder notre place au sein de l’élite », a ajouté le dirigeant des Merlus.

Le FC Lorient a un calendrier un peu chargé. Il va affronter des adversaires coriaces : le Toulouse FC, le RC Lens, l’Olympique de Marseille et le Clermont Foot.