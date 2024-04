Coup de tonnerre ! Le LOSC tient le remplaçant de Leny Yoro

Dans la course pour une place en Ligue des Champions, le LOSC prépare déjà son groupe et le départ probable de Leny Yoro. Les Dogues ont des vues sur un jeune défenseur prometteur de l’Amérique Centrale.

Le LOSC prépare la succession de Leny Yoro

Eliminé en quarts de finale par Aston Villa en Ligue Europa Conférence, le LOSC s’apprête déjà à revenir sur la scène européenne la saison prochaine. Le club nordiste se bat actuellement pour une place en Ligue des Champions, étant classé quatrième de Ligue 1, à quelques journées de la fin. Tout compte fait, les Dogues se battront pour au moins une place dans l’une des compétitions de l’UEFA.

Alors qu’ils devraient probablement perdre le jeune Leny Yoro cet été, la direction lilloise anticipe et identifie déjà un profil sur le marché pour le remplacer. Il s’agit de José Córdoba, un jeune défenseur central panaméen. Il y a quelques jours, Nabil Djellit annonçait le joueur de 22 ans dans le viseur de des clubs de Ligue 1 pour cet été, sans pour autant donner de précision sur leur identité.

Meilleur défenseur du Championnat bulgare, José Cordoba, international panaméen, est ciblé par des clubs de L1 pour cet été. A 22 ans, le défenseur central a été, récemment, approché par l'Union Saint Gilloise et gros clubs de Championship. A suivre. #Mercato pic.twitter.com/1yqqj1wYSR — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) April 19, 2024

Grosse concurrence pour le LOSC sur le dossier Cordoba

Et même si le journaliste franco-algérien n’a pas révélé quelle équipe de première division française enquête sur le défenseur central panaméen, on en sait désormais un peu plus. Et ce serait bien Lille, un habitué du haut du tableau de Ligue 1. Cependant, le club français n’est pas le seul à s’intéresser au probable successeur de Leny Yoro.

Le journaliste belge Sacha Tavolieri a révélé que les Dogues suivent Jose Cordoba comme l’Union Royale Saint-Gilloise de Belgique. Au média bulgare Top Sport d’ajouter que le joueur du PFC Levski Sofia est aussi courtisé par le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Toutefois, Lille serait en pourparlers avancés pour le signer.

Jose Cordoba à un an de la fin de son contrat

Il convient de noter que les rumeurs concernant José Córdoba datent du début de cette année. Cependant, le défenseur est resté au Levski Sofia, où il est titulaire incontesté et a déjà été choisi comme le meilleur défenseur de la saison dans l’élite en Bulgarie. De même, à seulement 22 ans, il a porté le brassard de capitaine de l’équipe lors de la campagne en cours.

Après son dernier renouvellement, le contrat de José Córdoba avec le Levski Sofia a été prolongé jusqu’à l’été 2025, donc, pour le moment, le club qui cherche à acquérir les services du Panaméen devra payer le montant demandé par les Bulgares. Pour l’avoir dans le groupe de Paulo Fonseca, Lille devra débourser minimum 3,20 millions d’euros soit l’équivalent de sa valeur marchande. Reste à connaitre les exigences de son club.