Course à l’Europe : Le gros handicap qui pourrait plomber Lyon

Lyon est certes encore en course pour une place en coupe d’Europe, mais il part de loin depuis sa lourde défaite à Paris.

L’OL en course pour une place en Ligue Europa Conférence

Lyon était 7e à l’issue de la 30e journée de Ligue 1 et détenait provisoirement le billet pour la Ligue Europa. Mais les Gones ont chuté à la 9e place, à la suite de leur défaite contre le Paris Saint-Germain (4-1), dimanche dernier. Cela, combiné au point pris par Marseille contre Nice (2-2), mercredi, lors de son match reporté.

Malgré sa position reculée au classement, le club rhodanien reste toujours dans la course pour une place en coupe d’Europe. Il a seulement un point de retard sur Rennes, qui est désormais 7e, et il est à égalité avec l’OM. Il faut rappeler que la 7e place pourrait être qualificative pour la C4, si Paris remporte la coupe de France, en plus du titre de champion.

Lyon pourrait regretter sa différence de buts négative

Mais le gros handicap de l’OL demeure évidemment son différentiel de buts. L’équipe de Pierre Sage est celle qui a la différence de but la plus négative, parmi les clubs à la lutte pour la Ligue Europa Conférence. Ce qui la met dans une position inconfortable, dans la course à l’Europe, comparativement à ses concurrents.

Pour rappel, le Stade de Reims est 10e avec 40 points (-4), Lyon est 9e avec 41 points (-10), l’Olympique de Marseille est 8e avec 41 points (+8) et le Stade Rennais est 7e avec 42 points (+8), à 4 journées de la fin du championnat. Lors du décompte final, à l’issue de la 34e et dernière journée, Lyon pourrait regretter son goal average largement négatif. En effet, la différence entre les buts inscrits et les buts concédés est le deuxième critère pour départager les équipes à égalité de points. Et sur ce critère, l’Olympique Lyonnais est le moins avantagé.