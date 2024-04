OL – AS Monaco : Adi Hütter annonce une mauvaise surprise aux Gones

L’AS Monaco se déplace pour défier l’OL ce dimanche au Groupama Stadium. Avant le choc, Adi Hütter a passé un message clair à ses hommes et surtout à ceux de Pierre Sage, dont il loue le travail.

OL – AS Monaco : Adi Hütter prévient ses hommes sur la bonne forme des Lyonnais

L’Olympique Lyonnais a réalisé une remontée spectaculaire en Ligue 1, assurant ainsi son maintien pour la saison prochaine. Après un début de saison difficile où l’équipe se trouvait en dernière position, l’OL a réussi à se maintenir à quatre journées de la fin, grâce notamment à la défaite de Lorient contre le PSG.

Cette performance des hommes de Pierre Sage est d’autant plus remarquable qu’elle a été réalisée malgré un début de saison où l’OL n’avait engrangé que 7 points lors des 14 premières rencontres. Maintenant, non seulement l’OL est maintenu, mais il est également en course pour l’Europe et disputera la finale de la Coupe de France face au Paris Saint-Germain.

Avant le choc entre l’OL et l’AS Monaco ce dimanche, Adi Hütter a tenu à rappeler à ses hommes l’incroyable parcours des Gones. « Depuis l’arrivée de Pierre Sage, ils sont en très bonne forme et ont pris 34 points comme nous », a-t-il fait remarquer, indiquant que les Gones sont très en forme, comme rapporté sur le site de l’AS Monaco.

Adi Hütter veut faire tomber l’OL

Deuxièmes de Ligue 1, l’AS Monaco pourrait encore perdre sa place au classement. En déplacement à Lyon ce dimanche, Adi Hütter a assuré que son « équipe aime jouer ce type de matchs ». Rappelant les succès face à Brest et à Lille, l’entraîneur monégasque a souhaité que ses joueurs restent focus. « Face à Brest et Lille, nous avons fait du bon travail et réussi deux clean sheets, il faut continuer le processus», a réclamé le technicien autrichien.