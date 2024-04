Signature imminente à l’OGC Nice !

Pleinement engagé dans la course à l’Europe, l’OGC Nice travaille à bâtir son équipe pour la saison prochaine. Le club dirigé par Francesco Farioli devrait bientôt officialiser une première signature.

L’OGC Nice poursuit son rêve pour l’Europe

A trois journées de la fin de la saison en Ligue 1, la lutte pour l’Europe devient intense entre les clubs engagés dans la course. L’OGC Nice ne renonce pas à son objectif et reste dans la course grâce à sa récente victoire 3-1 sur le terrain du RC Strasbourg. Cinquièmes du championnat, les hommes de Francesco Farioli ont encore deux gros adversaires à affronter sur leur chemin.

Dans un match de la 32e journée reprogrammé au 15 mai, Nice défiera le Paris Saint-Germain à domicile. Mais avant, ils recevront Le Havre, qui est allé tenir le PSG en échec au Parc des Princes, avant un autre choc face à Lille pour boucler une saison éreintante pour Dante et ses partenaires.

Dante, la première recrue estivale de l’OGC Nice ?

En août 2023, Dante annoncé vouloir prendre une décision à la fin de la saison. « Je ne commence pas cette saison comme si c’était la dernière », avait déclaré le défenseur central brésilien. Alors qu’il se retrouve à la croisée des chemins, le joueur de 40 ans devrait prochainement signer un nouveau bail avec l’OGC Nice.

Selon les informations de L’Equipe, le Brésilien, qui fêtera ses 41 ans en octobre, est en pourparlers avec le Gym pour une prolongation de contrat d’un an. C’est la volonté du joueur, et du club, qu’il continue de porter le maillot niçois une saison de plus avant de raccrocher les crampons. Dante ne devrait pas non plus quitter l’OGC Nice à la fin de sa carrière.

Il est même prévu qu’à la fin de la saison prochaine, l’international brésilien intègre le staff technique de Nice en vue de devenir manager. Les négociations entre Nice et Dante se poursuivent et l’optimisme règne de toutes parts.