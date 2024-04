PSG : Luis Enrique a encore récidivé, c’est la grande classe

Critiqué comme toujours, Luis Enrique a déjà rempli son premier objectif sur le sol parisien. Il s’agit de remporter la Ligue 1 et l’a déjà en poche depuis ce dimanche soir. L’Espagnol peut maintenant écrire l’histoire avec le PSG en Ligue des Champions.

Luis Enrique remporte déjà son premier titre de Ligue 1 avec le PSG

Luis Enrique a déjà tenu sa promesse en France. L’entraîneur du Paris Saint-Germain, après la défaite de L4as Monaco contre l’Olympique Lyonnais (3-2), a remporté la Ligue 1, le douzième de l’histoire de l’équipe parisienne. C’est déjà le deuxième titre de l’entraîneur espagnol depuis son arrivée à Paris l’été dernier. C’était le minimum qui était demandé à l’Asturien lorsqu’il débarquait au Parc des Princes mais, maintenant, il veut écrire l’histoire sur les terres gauloises.

Même si l’équipe parisienne n’a pu faire mieux qu’un match nul face au Havre (3-3), la distance avec Monaco était telle qu’il n’a fallu que quelques heures pour remporter la Ligue 1. En janvier, elle a remporté le Trophée des Champions et un nouveau titre de champion est déjà dans les vitrines du musée du club de Nasser Al-Khelaïfi.

Kylian MBAPPE of Paris Saint Germain (PSG), Nasser AL KHELAIFI president of Paris Saint Germain (PSG), and MARQUINHOS of Paris Saint Germain (PSG) during the Paris Saint Germain Training Session at Camp des Loges on February 14, 2022 in Paris, France. (Photo by Hugo Pfeiffer/Icon Sport)

Le PSG vers un quadruplé historique avec Luis Enrique ?

La Ligue 1 n’est peut-être pas le dernier titre de cette saison pour le PSG. Les Parisiens sont toujours dans la course pour réaliser un quadruplé historique. Ils sont à trois matchs de remporter la tant attendue Ligue des Champions dont rêvent tant les supporters du PSG. Et le 25 mai, ils affronteront l’Olympique Lyonnais en finale de la Coupe de France.

S’ils remportent les deux prochains titres, ils auront réalisé ce que beaucoup d’autres n’ont pas réalisé au cours des douze années où Al-Khelaïfi est président. Certes, Laurent Blanc, Unai Emery et Thomas Tüchel ont réussi à remporter quatre trophées en une saison… Mais aucun d’entre eux n’a obtenu la Ligue des Champions, la récompense la plus convoitée du Parc des Princes.

PSG : Une saison déjà exceptionnelle sans un groupe de superstars ?

Bien qu’il ait dû composer avec le feuilleton Mbappé, Luis Enrique a réussi à conserver le titre et sans la constellation de stars dont le PSG dispose habituellement les saisons précédentes. Les noms de Neymar, Messi, Verratti, Sergio Ramos, Icardi, Draxler et Wijnaldum sont désormais laissés pour compte. Tous ont quitté le club français à la fin de la saison dernière et seul Kylian est resté et, en plus, il est en fin de contrat.

C’est la formule qui a presque toujours fonctionné pour Luis Enrique. Et les deux titres qu’il a remportés en France ne sont pas les seuls de sa carrière. En effet, au total, depuis ses débuts, notamment en Ligue 1 et en Supercoupe de France, il a déjà cumulé onze trophées. Avec le Barça, il a remporté deux Ligas (2015 et 2016), trois Coupes du Roi (2015, 2016 et 2017), une Supercoupe d’Espagne (2016), une Ligue des Champions (2015), une Supercoupe d’Europe (2015) et une Coupe du Monde.des clubs (2015).

Un bilan spectaculaire pour un entraîneur qui souhaite poursuivre son héritage après être sorti quelque peu mal de son aventure de sélectionneur d’Espagne. La semaine prochaine, ils affronteront le Borussia Dortmund lors du match aller des demi-finales de la Ligue des champions. C’est là que commencera le véritable défi de l’Asturien.