Avant les retrouvailles, il envoie un message fort à Luis Enrique et au PSG

Le PSG et le Borussia Dortmund se donnent rendez-vous mercredi soir pour des retrouvailles qui s’annoncent épiques. Pour cette demi-finale aller de Ligue des Champions, Luis Enrique est prévenu.

Les retrouvailles s’annoncent épiques entre le PSG de Luis Enrique et Dortmund

La demi-finale aller de la Ligue des Champions entre le PSG et Dortmund promet d’être un match mémorable mercredi 1er mai prochain. Les deux équipes se sont déjà affrontées lors de la phase de groupes cette saison, avec une victoire 2-0 pour le PSG au Parc des Princes et un match nul 1-1 à Dortmund. Dortmund, qui a atteint sa cinquième demi-finale de la Coupe d’Europe/Champions League, espère répéter son succès de 2013 contre le Real Madrid.

Le PSG, quant à lui, est en quête de sa première victoire en Ligue des Champions, ayant échoué à atteindre cette étape lors de l’ère de la Coupe d’Europe. Avec des joueurs clés tels que Julian Brandt pour Dortmund et Kylian Mbappé pour le PSG, le match s’annonce intense et stratégique. Les performances de Dortmund à domicile devant leur Mur Jaune et l’efficacité offensive de l’équipe de Luis Enrique dans les phases à élimination directe seront des facteurs clés dans ce duel européen.

Dortmund en plein doute, Paris en alerte

Avant de se retrouver mercredi soir, le PSG et le Borussia Dortmund ont connu un week-end contrariant mais avec des fortunes diverses. Le club allemand a connu un lourd revers 4-1 en Bundesliga face au RB Leipzig, tandis que le club français vient de faire un nul 3-3 à domicile face au Havre en Ligue 1. Ces contre-performances pourraient ajouter une pression supplémentaire sur les équipes, mais aussi servir de motivation pour rebondir sur la scène européenne.

Les Parisiens sont d’ailleurs libérés de la pression du championnat, qu’ils viennent de remporter pour la douzième fois de leur histoire. La demi-finale de mercredi s’annonce donc comme un moment crucial de leur saison, où les deux équipes auront l’occasion de démontrer leur capacité à surmonter les obstacles et à se rapprocher de la finale de la Ligue des Champions. Et c’est justement ce que comptent faire Julian Brandt et ses partenaires.

Julian Brandt promet une réaction musclée face au PSG

Après leur lourde défaite en championnat, les hommes d’Edin Terzic doivent relever la tête. La Ligue des Champions tombe comme une parfaite occasion pour Julian Brandt qui envoie un message clair au PSG de Luis Enrique. « … Mercredi sera un autre jour et je suis persuadé que nous serons à la hauteur », a lâché l’international Allemand, dans des propos relayés par TopMercato.

Avant les retrouvailles, le jeune attaquant a tenu faire une mise au point en tenant compte des contextes du nul (1-1) à domicile en phase de groupes contre le PSG et la demi-finale aller du mercredi soir. « Ce n’est pas la même chose que d’être dans une « situation de vie ou de mort », pour ainsi dire, comme nous le serons en demi-finale », a confié Julian Brandt dans une interview au site de la l’UEFA.

S’il assure que Dortmund n’est pas favori après avoir éliminé l’Atletico Madrid, le joueur de 27 ans est au moins conscient d’une chose : « Je dirais donc que les bases doivent être posées dès le match aller. Le match se jouera sur de petits détails, comme c’est toujours le cas en demi-finale. Nous devons donc veiller à ne pas commettre le même genre d’erreurs que contre l’Atlético », a-t-il déclaré.