PSG : Thilo Kehrer et Julian Draxler appelés en équipe d'Allemagne

Joachim Löw a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour affronter l'Espagne et la Suisse. Les joueurs du PSG, Thilo Kehrer et Julian Draxler, y figurent.

Löw réclame du rythme pour les Allemands du PSG

Pour affronter l'Espagne (le 3 septembre) et la Suisse (le 6) pour le compte de la Ligue des Nations, le sélectionneur allemand, Joachim Löw, s'est passé des titulaires du Bayern Munich, tout juste sacrés champions d'Europe, et du RB Leipzig. Ainsi, Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry, Marcel Halstenberg et Lukas Klostermann, qui ont vécu un mois d'août éprouvant, sont laissés au repos. « La priorité est l'Euro, l'année prochaine, je sais combien d'énergie cela demande, c'est pourquoi j'ai décidé de ne pas convoquer les joueurs du Bayern ou de Leipzig », s'est expliqué le sélectionneur de 60 ans. En revanche, les joueurs parisiens Thilo Kehrer et Julian Draxler font partie de la liste, Löw justifiant ces choix par le manque de rythme des deux joueurs en question après cinq longs mois d'arrêt.

Toujours pas de Jérôme Boateng (31 ans), ni de Thomas Müller (30 ans) dans la liste. Les deux joueurs avaient été mis de côté après le désastre de la Coupe du Monde 2018, mais malgré leur incroyable saison, ils ne sont pas rappelés par Joachim Löw, soucieux de se tourner vers l'avenir.

La liste de l'Allemagne

Gardiens : Bernd Leno, Kevin Trapp, Oliver Baumann / Défenseurs : Mattias Ginter, Robin Gosens, Thilo Kehrer, Robin Koch, Antonio Rüdiger, Nico Schulz, Niklas Süle, Jonathan Tah / Milieux : Emre Can, Julian Brandt, Julian Draxler, Ilkay Gündogan, Toni Kroos, Florian Neuhaus, Suat Serdar / Attaquants : Luca Waldschmidt, Timo Werner, Leroy Sané, Kai Havertz.