Nantes : Antoine Kombouaré frustré par le match contre Montpellier

À l’issue de la 31e journée de Ligue 1, les hommes d’Antoine Kombouaré ont affronté une équipe de Montpellier en forme. Dans une lutte au maintien, les nantais sont aller chercher des points mais pouvait faire mieux.

Des nantais cueillis rapidement mais qui ont su réagir

Mené dès les premières minutes du match, l’actuel 14e du championnat a rapidement riposté après le but d’Adams, obtenant finalement un précieux point à la Mosson. Dans les dernières minutes du match, les montpelliérains se sont même retrouvés à 9 contre 11 avec l’expulsion de Arnaud Nordin et Lucas Mincarelli.

Les Canaris conservent une avance de trois points sur Metz, premier candidat au barrage, et devront encore lutter lors des trois dernières journées pour garantir définitivement leur maintien. L’entraîneur nantais, Antoine Kombouaré, a tenu une conférence de presse pour analyser la performance de son équipe.

𝗙𝗶𝗻 𝗱𝘂 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵.



Nos Jaune et Vert ont réussi à glaner un point à La Mosson. On pouvait peut-être espérer mieux sur cette fin de match !



🔜 Prochain match face à Brest ! Allez Nantes ⚔️



𝟭-𝟭 #mhscfcn pic.twitter.com/MG4Zq1Dugf — FC Nantes (@FCNantes) April 26, 2024

Antoine Kombouaré optimiste pour la fin de saison

Lors de la conférence de presse d’après match, le tacticien français s’est exprimé sur les différents points positif qu’il a pu observer lors du match nul contre les montpelliérains.

« J’ai aimé la réaction, on a montré beaucoup de caractère, de qualité aussi parce qu’on les a privé de ballon en seconde mi-temps, ils n’ont plus eu une situation. On peut beaucoup mieux faire dans le dernier geste, on sent qu’on est encore fébrile. Tu es en situation de maintien, donc ce n’est pas toujours facile. En tout cas c’est bien, c’est un très bon point qui nous permet d’avancer. »

L’équipe d’Antoine Kombouaré devra faire face à des adversaires qui jouent pour l’Europe. Les canaris affronteront tout d’abord Brest, Lille et termineront leur championnat face à l’AS Monaco, actuellement 2e de la ligue 1, à l’issue des trois derniers matchs du championnat français.