Coup de théâtre à l’OM : Pape Gueye fixe ses conditions pour rester !

Alors que l’OM s’active en coulisse pour boucler quelques signatures en interne avant la fin de la saison, Pape Gueye, dont le bail expire bientôt, vient d’afficher son souhait de rester dans l’équipe.

Pape Gueye prêt à prolonger son contrat avec l’OM ?

Alors que son avenir à l’OM était incertain ces derniers temps, Pape Gueye semble désormais ouvert à une prolongation de contrat. Arrivé en 2020 au club après un transfert manqué à Watford, le milieu de terrain sénégalais n’a pas eu un temps de jeu régulier au cours de la saison.

Avec seulement 12 apparitions en Ligue 1, son utilisation à l’OM était limitée jusqu’à l’arrivée de Jean-Louis Gasset. Depuis, Pape Gueye a retrouvé une place plus régulière au sein de l’équipe phocéenne, ce qui pourrait changer la donne concernant son avenir à l’OM. Son contrat avec le club expire en juin. Et jusqu’à présent, il n’a pas signé de prolongation malgré les efforts de la direction marseillaise.

Cependant, lors de sa déclaration en zone mixte après la victoire de l’OM contre le RC Lens, Pape Gueye a laissé entendre qu’il souhaite rester à Marseillais : « Je ne sais pas ce que sera mon avenir, mais à chaque fois que je porterait le maillot de l’OM, je donnerai tout », a-t-il déclaré, laissant ainsi la porte ouverte à une prolongation de contrat de dernière minute.

Ses conditions pour poursuivre à Marseille

Le natif de Montreuil a également exprimé ses critères pour rester à l’Olympique de Marseille. « Moi, la priorité c’est mon temps de jeu et c’est qu’on me respecte en tant que joueur important, et si j’ai ça, il n’y a aucun problème, je resterai », a-t-il expliqué.

Cette déclaration montre que Pape Gueye est prêt à rester à l’OM sous certaines conditions, ce qui pourrait être un signe positif pour les dirigeants marseillais qui souhaitent le conserver. Malgré les rumeurs de son accord avec Villarreal, cette déclaration laisse entrevoir la possibilité que le milieu de terrain 25 ans reste à l’OM si ses attentes sont satisfaites.

Cela serait une bonne nouvelle pour l’équipe et son président Pablo Longoria, qui reconnait le potentiel du joueur sénégalais. Les négociations entre les deux parties devraient reprendre dans les semaines à venir.