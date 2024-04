PSG : Enrique tremble pour un titulaire avant le choc à Dortmund

À deux jours de la demi-finale aller de Ligue des Champions au Signal Iduna Park contre le Borussia Dortmund, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, n’a pas le coeur tranquille.

PSG : Luis Enrique en plein doute pour l’un de ses cadres

En pleine préparation de la demi-finale aller de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund, Luis Enrique et le staff du Paris Saint-Germain sont toujours dans le flou concernant la participation ou non d’un titulaire indiscutable de l’équipe. En effet, selon les dernières informations du journal L’Équipe, le coach parisien sera très attentif aux sensations de Nuno Mendes lors de l’entraînement de ce lundi.

De retour à la compétition après plusieurs mois d’absence liée à une blessure, le latéral gauche de 21 ans a participé à la double confrontation des quarts de finale de Ligue des Champions contre le FC Barcelone, mais a raté quatre des cinq derniers matches du PSG en Ligue 1.

Sa situation physique inquiète donc le staff parisien qui n’exclut pas de le laisser sur le banc au coup d’envoi du choc de mercredi soir contre le Borussia Dortmund, selon ses dernières sensations. L’absence de Nuno Mendes serait un véritable coup dur pour Luis Enrique, même si Lucas Hernandez peut valablement évoluer à ce poste. De son côté, l’UEFA a désigné l’arbitre de cette rencontre.

Anthony Taylor au sifflet pour Dortmund – PSG

L’UEFA a désigné ses arbitres pour les rencontres Bayern Munich – Real Madrid et Borussia Dortmund – PSG en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Et le match du club de la capitale française sera arbitré par Anthony Taylor. L’Anglais de 45 ans fait partie des meilleurs arbitres de la Premier League.

Ce n’est pas un inconnu des supporters parisiens puisqu’il a déjà officié 7 matches des Rouge et Bleu pour un bilan de 5 victoires, 1 nul et 1 défaite, le 10 avril dernier contre le FC Barcelone en quart de finale aller de C1 au Parc des Princes. Anthony Taylor sera épaulé par quatre arbitres anglais mercredi soir au Signal Iduna Park : Gary Beswick et Adam Nunn (assistants), Stuart Attwell et David Coote (assistant vidéo), ainsi que le Norvégien Espen Eskas (quatrième arbitre).