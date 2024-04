Gundogan livre le secret pour battre le PSG au Parc des Princes !

À cinq jours de leur choc en Ligue des Champions, le milieu de terrain du Barça, Ilkay Gundogan, a dévoilé la clé du match contre le PSG au Parc des Princes.

Ilkay Gundogan se méfie du Paris SG

Opposé ce samedi soir à Clermont Foot dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain reçoit le FC Barcelone mercredi prochain en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Si l’objectif pour le PSG est de prendre une option sérieuse pour les demi-finales avant le match au retour au Camp, Xavi Hernandez et ses hommes ne viennent pas en victimes résignées au Parc des Princes.

Bien au contraire. Dans une interview accordée au quotidien catalan Sport, Ilkay Gundogan, le milieu de terrain des Blaugranas, s’est exprimé sur ce duel à venir. Même s’il reconnaît que la tâche ne sera pas facile face à l’équipe de Luis Enrique, l’international allemand de 33 ans croit en l’exploit au Parc des Princes si le Barça parvient à contrôler les ailiers parisiens.

« Si on joue comme contre Naples, nous aurons une chance en Ligue des champions cette saison. Après, le PSG est une grande équipe avec de grands joueurs. Nous devrons contrôler les ailiers et très bien défendre sur eux, mais il faudra le faire en équipe. Si nous y parvenons, nous aurons une chance », a déclaré Ilkay Gundogan, qui a également affiché son souhait de rencontrer son ancien club, Manchester City, en finale de la Coupe aux grandes oreilles cette saison.

Ilkay Gundogan rêve d’une finale Barça – Man City

Après avoir soulevé le trophée l’an dernier avec Manchester City de Pep Guardiola, Ilkay Gundogan rêve de disputer une seconde finale de Ligue des Champions de suite. Opposé au Paris Saint-Germain en quart de finale, le numéro 22 du Barça aimerait jouer contre ses anciens coéquipiers à Wembley le 1er juin prochain.

« Jouer une finale de Ligue des champions avec le Barça serait extraordinaire. Peu importe l’adversaire, mais oui, Manchester City est une équipe fantastique et c’est probablement eux qui ont le plus de chances d’aller en finale. Après je l’ai toujours dit, cette compétition est cruelle, on sait jamais ce qui va se passer », a confié Ilkay Gundogan. Le message est très clair et le PSG est prévenu.