Alerte : Dortmund obtient trois renforts avant le choc face au PSG

L’infirmerie du Borussia Dortmund se vide à deux jours de la réception du Paris Saint-Germain pour le match aller des demi-finales de la Ligue des Champions.

Le PSG peut-il battre Dortmund ?

Le Borussia Dortmund affrontera le Paris Saint-Germain le mercredi 1er mai 2024 pour le match aller des demi-finales de la Ligue des Champions. Les deux équipes sont en grande forme et ont fait un bon parcours pendant cette compétition européenne. Dortmund a éliminé l’Atlético de Madrid en quarts de finale et a rejoint le dernier carré de la Ligue des Champions.

Le Paris Saint-Germain a renversé le FC Barcelone en quarts de finale et a filé en demi-finale. Le technicien du PSG, Luis Enrique se méfie de l’équipe entraînée par Edin Terzic. « Dortmund joue très bien. Nous connaissons bien leurs joueurs, ils vous posent des problèmes, ils pressent bien. Oui, je pense que ce sera assez ouvert », a réagi Luis Enrique après la qualification du club allemand.

Edin Terzic enregistre trois renforts de taille

Avant ce choc, une grosse inquiétude secouait le vestiaire de Dortmund. Plusieurs joueurs étaient incertains et forfaits. Il s’agit de : Rami Bensebaini, Sébastien Haller, Donyell Malen, Mats Hummels, Ian Maatsen et Marcel Sabitzer. Les nouvelles sont rassurantes pour les Borussens à deux jours de cette affiche. Certains cadres ont repris l’entraînement et pourraient disputer cette rencontre.

Marcel Sabitzer, Mats Hummels et Ian Maatsen seront disponibles pour cette rencontre. Ils se sont entraînés correctement ce lundi 29 avril 2024. On ignore encore la participation de Donyell Malen. Il pourrait ne pas faire partie du onze de départ de Dortmund. Le Paris Saint-Germain se rendra en Allemagne avec un effectif au complet. Les prolifiques attaquants Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola sont tous présents. Luis Enrique va pouvoir compter sur tous les cadres de l’équipe pour défier le Borussia Dortmund.