Un crack du Borussia Dortmund veut se venger du PSG !

Un cadre du Borussia Dortmund lance un sérieux avertissement au PSG avant l’affiche en demi-finale de la Ligue des Champions le mercredi 1er mai 2024.

Dortmund défie le PSG

La tension monte entre le Borussia Dortmund et le PSG à quelques heures du choc en Allemagne pour le compte du match aller des demi-finales de la Ligue des Champions. Les deux formations se préparent activement pour glaner le succès et aborder sereinement la manche retour de cette double confrontation. Les Borussens ont brisé le rêve de l’Atlético Madrid en quarts de finale. Le Paris Saint-Germain a, quant à lui, renversé le FC Barcelone au match retour.

Emre Can prévient le PSG

Une pépite du Borussia Dortmund a lancé le choc face au PSG. Le milieu de terrain allemand, Emre Can veut en découdre avec le PSG et rejoindre la finale de cette compétition européenne. Can a confirmé que les pensionnaires du parc des Princes avaient entamé des négociations avec lui par le passé pour s’attacher ses services.

Mais les deux camps n’ont pas trouvé un accord définitif. « Il y a effectivement eu des négociations entre mes agents et le PSG et, deux fois, j’ai failli y signer. Mais au final, il n’y a pas eu d’accord », a révélé la pépite allemande.

Il a la rage de pourfendre les Parisiens. Est-ce une vengeance ? On ne saurait le confirmer. Emre Can a soif de disputer la finale de la Ligue des Champions cette saison. « Désormais, il est temps de gagner, surtout que nous voulons à tout prix aller à Wembley », a lâché le joueur de 30 ans.