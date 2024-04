Délogé de la 2e place, Angers met à son tour la pression sur Saint-Etienne

C’est au tour d’Angers de mettre la pression sur Saint-Etienne, le nouveau dauphin du PSG au classement. Et Les Angevins n’ont pas perdu le temps.

Angers espère la chute de Saint-Etienne dans la course pour la montée

L’AS Saint-Etienne s’est hissé sur la deuxième place du podium, samedi dernier, grâce à sa victoire sur Caen (1-0), mais aussi parce qu’Angers s’est incliné sur le terrain du Paris FC (3-1). L’ASSE a ainsi délogé le SCO, qui est désormais 3e au classement, avec 2 points de retard sur les Verts. La conséquence est qu’Angers n’a plus son destin entre les mains pour accéder directement en Ligue 1. À trois journées de la fin du championnat, ils se retrouvent dans la position qu’occupait Saint-Etienne, avant la 35e journée.

Dans la peau du chasseur, Alexandre Dujeux et Angers ont décidé de maintenir la pression sur l’équipe d’Olivier Dall’Oglio. Ils prient désormais pour que les Verts trébuchent dans le dernier virage, afin de passer devant eux. « Maintenant, il va peut-être falloir compter sur une erreur de l’ASSE », a déclaré Jordan Lefort, dans Ouest-France.

Dujeux : « L’objectif est de gagner les 3 derniers matchs

Le club d’Anjou ne doit pas seulement souhaiter la chute des Verts, il doit également assurer ses propres résultats, lors des trois dernières journées décisives du championnat. « L’objectif, c’est de gagner les trois derniers matchs. Est-ce qu’on sera capable de faire trois victoires ? Je n’en sais rien. Mais en tout cas, ça sera dur aussi pour nos adversaires », a indiqué Alexandre Dujeux, naturellement déçu après la défaite de son équipe à Paris.

Angers va recevoir Pau FC, le vendredi 3 mai (20h), puis Dunkerque le samedi 18 mai (19h), lors de la dernière journée. Entre ces deux matchs, le SCO se déplacera à Annecy, le samedi 11 mai. Et la consigne du coach des Angevins est ferme : « On n’a pas le droit de baisser la tête, d’abandonner. Il y a de la déception, mais il ne faut pas d’abattement ». Quant à Saint-Etienne, elle affrontera respectivement Guingamp, Rodez et Quevilly.