Une semaine décisive pour le Stade Rennais

A deux points de l’Europe, le Stade Rennais entame une semaine décisive. Les Bretons devront s’imposer à Metz.

Stade Rennais : victoire impérative à Metz

Le Stade Rennais entame une semaine décisive pour la saison prochaine. Neuvièmes de Ligue 1, les hommes de Julien Stéphan doivent impérativement gagner sur le terrain du FC Metz pour espérer accrocher une place européenne en fin de saison.

Après la défaite des Rouge et Noir, Julien Stéphan avait déclaré que l’objectif était la 7ème place du championnat : « Pour la fin de saison, ça implique qu’il reste 3 matches. 9 points en jeu, 9 points à prendre. Que certainement la meilleure place qu’on puisse obtenir, ce sera, je pense, la 7e place« .

Rennes dans la position du chasseur

Pour rappel, la 7ème place ne donnera de ticket pour la Conférence League qu’en cas de victoire du PSG en finale de Coupe de France face à Lyon. En plus de devoir espérer ce scénario, les Rennais devront également compter sur des contre-performances de l’OL et de l’OM en championnat, qui disposent de deux points d’avance sur eux

Le Stade Rennais n’a donc pas son destin entre les mains et doit opérer dans la fonction du chasseur. Une position d’autant plus compliquée que les hommes de Julien Stéphan doivent encore recevoir Lens, qui doit valider sa qualification pour la C3 en fin de saison, et se déplacer à Reims, qui peut encore croire à l’Europe.