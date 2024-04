Alerte Mercato : Le Real Betis fonce sur une pépite de Lille

La direction du LOSC Lille envisage de se séparer d’un cadre de l’équipe lors du prochain mercato estival. Le Real Betis se positionne pour le signer.

Ivan Cavaleiro sur le départ du LOSC Lille cet été ?

Le mariage entre le LOSC Lille et l’attaquant portugais Ivan Cavaleiro tire vers sa fin. Il a rejoint les Dogues en août 2023 pour un contrat d’un an et d’une année supplémentaire en option. Il a réussi à disposer de temps de jeu dans l’équipe de Paulo Fonseca malgré les blessures.

Ivan avait contracté une grave blessure en novembre 2023 qui l’a éloigné des pelouses pendant plusieurs mois. L’attaquant portugais a subi une opération chirurgicale. Cette blessure a porté un coup dur à ses performances. Les dirigeants lillois ne sont pas satisfaits des statistiques d’Ivan. Un départ du club du Nord cet été est évoqué.

Ivan Cavaleiro intéresse le Real Betis

En fin de contrat en juin prochain, la direction du LOSC Lille n’envisage pas de lever l’option de prolongation d’une année supplémentaire. Cette saison, Ivan Cavaleiro a inscrit un but et a délivré deux passes décisives en 21 matchs avec le club nordiste.

À 30 ans, Ivan Cavaleiro continue d’avoir de prétendant. Selon les informations de Foot Mercato, Ivan Cavaleiro pourrait poser ses valises en Espagne la saison prochaine si Lille refuse de prolonger son bail. Le Real Betis suit sa situation et serait prêt à l’accueillir pour le relancer.

Les dirigeants ibériques pourraient accélérer le dossier lors du mercato d’été. Aucun accord n’est encore trouvé.