Annonce officielle à l’OM : Longoria écarte une cible pour l’après-Gasset

La direction de l’OM est déjà à la recherche du remplaçant de Jean-Louis Gasset pour la saison prochaine. Mais le président Pablo Longoria a été officiellement écarté une piste pour sa succession.

Un grand entraîneur attendu à l’OM pour succéder à Jean-Louis Gasset ?

L’Olympique de Marseille est actuellement en quête de son prochain entraîneur, avec le départ annoncé de Jean-Louis Gasset au terme de la saison. Parmi les noms qui reviennent régulièrement dans les discussions, celui de Paulo Fonseca du LOSC est présenté comme la cible prioritaire pour occuper ce poste.

Son travail remarquable avec le LOSC lui a valu une réputation solide dans le monde du football et a attiré l’attention de plusieurs grands club à son égard. L’OM fait partie de ses farouches prétendants. Cependant, les responsables marseillais ne se limitent pas à une seule piste et explorent d’autres profils en parallèle.

Des noms tels que Frank Haise, Christophe Galtier et Sergio Conceiçao sont également évoqués dans les discussions à Marseille. Chaque candidat apporte ses propres atouts et expériences, ce qui rend le choix plus difficile pour Pablo Longoria et son équipe. L’absence notable de cette liste est celle de Massimiliano Allegri de la Juventus

Pablo Longoria n’est pas intéressé par Massimiliano Allegri

Même si des liens particuliers existent entre la Juventus et Pablo Longoria, le président de l’OM a clarifié que Massimiliano Allegri n’était pas envisagé pour le poste d’entraîneur à Marseille. La raison évoquée est principalement d’ordre financier.

« Je respecte beaucoup Max, mais pour Marseille, ce serait trop cher », a déclaré le président marseillais dans une interview accordée à La Gazzetta dello Sport. Cette déclaration met en lumière la prudence financière et la stratégie de recrutement de l’OM.

Pablo Longoria ferme la porte à Massimiliano Allegri :



"La Juve est dans une phase de changement et Allegri fait un excellent travail. Je respecte beaucoup Max mais pour Marseille, ce serait trop cher…"



(@Gazzetta_it) #MercatOM #TeamOM pic.twitter.com/80hge3a5Qf — Infos OM (@InfosOM_) April 30, 2024

Malgré l’attrait évident que représente un entraîneur de renom comme Massimiliano Allegri, les contraintes budgétaires et les objectifs du club pour l’avenir orientent les choix des Phocéens vers des profils plus accessibles sur le plan financier. Le prochain entraîneur de l’Olympique de Marseille reste donc une énigme à ce stade de la saison.