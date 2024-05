Révélation explosive : Manuel Ugarte vers une sortie inévitable au PSG ?

Un an seulement après sa signature contre un chèque de 60 millions d’euros, Manuel Ugarte pourrait déjà quitter le PSG cet été. Les lignes bougeraient bien dans ce sens.

Manuel Ugarte poussé vers la sortie au PSG ?

Après des débuts tonitruants et la promesse de devenir le nouveau Thiago Motta, Manuel Ugarte a peu à peu disparu des radars dans le onze du Paris Saint-Germain. Remplaçant face à la Real Sociedad et au FC Barcelone en Champions League, le milieu de terrain de 23 ans était également sur le banc contre l’OM, Brest, Nice et Rennes en Ligue 1 et en Coupe de France. Dans le dur depuis plusieurs semaines, l’international uruguayen pourrait ne pas faire de vieux os sous le maillot du Paris SG.

En effet, alors que Jorge Mendes qui a participé à son transfert l’été passé était à Paris ces derniers jours, Manuel Ugarte est annoncé sur le départ cet été. D’après les informations du média spécialisé PSG Inside Actus, un départ ne serait nullement à écarter pour l’ancien milieu défensif du Sporting Portugal lors du prochain mercato estival. Et cela tombe bien puisqu’un club de Serie A serait déjà sur les rangs pour l’accueillir dans quelques mois.

Manuel Ugarte prêté à la Juventus Turin ?

Dans son édition de ce mardi, La Gazzetta dello Sport indique que Luis Campos envisagerait de prêter Manuel Ugarte afin de faire venir un nouveau milieu de terrain lors du prochain mercato d’été. Avec cette opération, le Paris Saint-Germain aimerait également permettre à Ugarte de retrouver de la confiance et une certaine valeur.

Toujours selon la même source italienne, plusieurs formations de Serie A auraient ainsi été contactées par le conseiller football parisien, notamment la Juventus Turin, où le PSG avait prêté Leandro Paredes dans un passé récent.

La Gazzetta dello Sport souligne également que les excellentes relations entre Cristiano Giuntoli (directeur technique de la Juventus) et Luis Campos pourraient faciliter l’opération Ugarte, à condition toutefois que le protégé de Luis Enrique accepte « un salaire à la portée des Bianconeri, qui ont besoin de contenir leur masse salariale. »

Mais aux dernières nouvelles, cette information a été fermement démentie par le journaliste Fabrizio Romano. « Le PSG a une position très claire à propos de Manuel Ugarte : il n’y a aucun prêt possible cet été. Malgré les rumeurs, Ugarte ne partira pas du PSG en prêt dans le plan actuel décidé en interne », a expliqué le spécialiste mercato italien. Pour rappel, Manuel Ugarte est lié au PSG jusqu’en juin 2028.