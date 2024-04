Coup de théâtre avant Dortmund – PSG : Luis Enrique insulte la presse

Présent en conférence de presse à la veille de la demi-finale aller de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund, le coach du PSG, Luis Enrique, a pété un câble.

Luis Enrique en remet une couche sur les médias

Interrogé sur les chances du Paris Saint-Germain, Luis Enrique a ironisé quand un journaliste lui a annoncé que son équipe était le grand favori de demi-finale de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund, qui a « plus faim » que les Rouge et Bleu selon Edin Terzic. « C’est pour ça que je dis depuis longtemps que la presse ne connaît rien au football. Ce qui est beau, c’est de profiter d’un match spécial dans une ambiance unique en Europe et d’avoir la possibilité de rendre heureux nos supporters en nous qualifiant pour la finale », a lâché le technicien espagnol, qui assure toutefois qu’une élimination serait une grosse déception.

Luis Enrique veut disputer la finale de la LDC avec le PSG

Le PSG grand favori selon la presse ?



🗣 Luis Enrique : "C'est pour ça que je dis depuis longtemps que la presse ne connaît rien au football." pic.twitter.com/BqEsDHYy2q — RMC Sport (@RMCsport) April 30, 2024

Si le successeur de Christophe Galtier considère que le Paris Saint-Germain n’est pas favori pour les demi-finales de la Ligue des Champions, Luis Enrique reconnaît tout de même que ne pas se qualifier pour la finale serait une énorme déception. « Je crois que n’importe quel autre résultat qu’une qualification en finale serait une déception pour les quatre équipes », indique le tacticien de 53 ans. Pour rappel, les deux &équipes se sont affrontées en phase de groupes avec une victoire du PSG au match aller au Parc des Princes (2-0) et un nul au Signal Iduna Park (1-1) au retour.