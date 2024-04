Duel de titans : Le groupe du PSG pour la bataille de Dortmund !

À la veille de la demi-finale aller de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund au Signal Iduna Park, le PSG a dévoilé la liste des joueurs retenus par Luis Enrique.

Nuno Mendes dans le groupe du PSG pour affronter Dortmund

Malgré quelques incertitudes évoquées par la presse ces dernières heures, Luis Enrique peut finalement se déplacer en Allemagne avec un groupe élargi pour affronter le Borussia Dortmund en demi-finale de la Ligue des Champions ce mercredi au Signal Iduna Park. Incertain pour ce match très important, le latéral gauche Nuno Mendes est bien présent dans le groupe du Paris Saint-Germain.

Une bonne nouvelle pour Luis Enrique, qui pourra compter sur l’international portugais de 21 ans, impressionnant lors des quarts de finale contre le FC Barcelone. Laissé au repos samedi contre Le Havre AC, Gianluigi Donnarumma est lui aussi présent dans le groupe de 24 concocté par Luis Enrique pour le déplacement à Dortmund. En dehors des deux blessés de longue date que sont Presnel Kimpembe et Sergio Rico, tous les autres joueurs sont disponibles pour la bataille contre l’ancien club d’Ousmane Dembélé.

Luis Enrique confiant pour la qualification

En conférence de presse après le match contre Le Havre AC samedi soir, Luis Enrique a ouvertement annoncé que son Paris Saint-Germain allait se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions. Le technicien espagnol voit donc son équipe s’imposer face au Borussia Dortmund lors des demi-finales qui débutent ce mercredi soir au Signal Iduna Park.

« Êtes-vous prêts pour Dortmund ? Je pense qu’on l’a démontré de façon active et passive. On est une équipe très difficile à battre, techniquement, tactiquement, mentalement. Les stats sont là. On a 23 joueurs à disposition. C’est maintenant qu’on va jouer pour la compétition que toutes les équipes désirent. Je suis convaincu qu’on va vraiment lutter et qu’on ira en finale, c’est mon objectif », a déclaré Luis Enrique.

Les 24 de Luis Enrique

Gardiens : Donnarumma, Navas, Tenas

Défenseurs : Hakimi, Marquinhos, Danilo, Hernandez, Mendes, Mukiele, Beraldo, Skriniar

Milieux : Ugarte, Ruiz, Vitinha, Lee, Soler, Zaïre-Emery, Mayulu

Attaquants : Mbappé, Ramos, Dembélé, Asensio, Kolo Muani, Barcola.