Pablo Longoria veut réaliser un coup magnifique pour l’OM

Pablo Longoria prépare déjà l’effectif de l’OM pour la saison prochaine. Le président du club se lance sur une piste magnifique qui s’annonce à moindre coût, mais le Qatar pourrait tout gâcher.

Une saison très mouvementée pour l’OM de Pablo Longoria

Si l’OM poursuit le rêve européen avec une demi-finale de Ligue Europa à jouer face à l’Atalanta Bergame, la saison en Ligue 1 est quant à elle vite à oublier. Les Marseillais ont frôlé la catastrophe avec une succession d’entraîneurs qui peinent tous à trouver la formule magique pour relancer un groupe trop amorphe et décevant.

Avec la qualification en compétition européenne compromise, les hommes de Jean-Louis Gasset s’accrochent à la C3 pour sauver leur saison. Mais du côté de la direction, on pense déjà à la saison prochaine avec Pablo Longoria qui a déjà entamé ses discussions pour de nouvelles signatures. L’une des cibles dans le viseur, Luis Alberto.

Longoria étudie la piste Luis Alberto

Il y a quelques semaines, Luis Alberto avait déclaré publiquement qu’il quitterait la Lazio à la fin de la saison et qu’il ne prendrait pas un centime du club en mettant fin à son contrat avec le club. Il semblerait qu’il soit destiné à partir cet été. Selon selon Il Messaggero, via TMW, les propos de Luis Alberto ne sont pas les bienvenus chez le PDG du club, Claudio Lotito.

Cependant, on assure que le moment viendra pour les deux parties de négocier une sortie potentielle cet été. Les parties ont convenu que la rencontre décisive aurait lieu après le 26 mai, date de clôture de la saison. Pablo Longoria, qui suit le dossier de prêt, serait disposé à lancer l’assaut pour tenter d’attirer Luis Alberto, mais ça s’annonce très compliqué déjà.

De la concurrence pour l’OM sur le dossier Luis Alberto

Marseille est un club qui fait pression pour la signature de l’Espagnol et Séville est également intéressé par le joueur. Mais il est probable que l’offre la plus lucrative financièrement pour le milieu de terrain vienne du Qatar, où Al Duhail est intéressé et prêt à faire une offre.

Leur offre pourrait répondre aux demandes du joueur et de la Lazio, qui pourrait recevoir plus de 10 millions d’euros de la vente de Luis Alberto.