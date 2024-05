Coup dur au Stade Rennais : Plusieurs absents avant le choc contre Metz

Le Stade Rennais affronte samedi le FC Metz dans le cadre 32e journée de Ligue 1. Et avant ce match, plusieurs joueurs sont absents chez les Rouge et Noir.

Stade Rennais : Trois joueurs absents à l’entraînement

Le Stade Rennais jouera ce samedi (19 heures) un match très important dans la course à l’Europe, sur la pelouse du FC Metz. Pour ce déplacement, trois joueurs ont d’ores et déjà été déclarés incertains par le coach breton Julien Stéphan.

Il s’agit de Warmed Omari, Ludovic Blas et Baptiste Santamaria, comme le rapporte Ouest-France. Aucun de ces trois joueurs ne s’est entraîné avec le groupe rennais cette semaine, et leur présence à Saint-Symphorien est incertaine.

Pas de raison évoquée par Julien Stéphan

Julien Stéphan n’a pas précisé les raisons de la mise au repos de ces trois joueurs. Une chose est sûre, leur absence à Metz serait préjudiciable au vu du manque de profondeur de l’effectif rennais à ces postes.

Warmed Omari et Baptiste Santamaria sortent d’un prestation compliquée face à Brest. Le premier a inscrit un but contre son camp et le second a été sorti à l’heure de jeu par Julien Stéphan. De son côté, Ludovic Blas était resté sur le banc la semaine dernière.

Pour rappel, le défenseur camerounais Mahamadou Nagida est blessé jusqu’à la fin de saison, et le Stade Rennais devra se passer de Martin Terrier le 12 mai prochain face à Lens, l’attaquant étant suspendu pour cette rencontre.