Mercato PSG : Un départ à 80M€ ? Luis Enrique ne va pas apprécier

Alors que Luis Enrique s’attend à des arrivées cet été pour son nouveau projet, l’entraîneur du PSG pourrait enregistrer une perte énorme, avec le probable départ d’un joueur qu’il affectionne.

Le PSG dans une nouvelle ère sous Luis Enrique

On se dirige vers la fin de l’ère des grandes stars que le PSG a connu depuis quelques années. Après les départs de Lionel Messi, Neymar et Marco Verratti, le club de la capitale se prépare à faire ses adieux à Kylian Mbappé. L’attaquant français a déjà fait connaître ses intentions de quitter le club depuis quelques mois et devrait rejoindre le Real Madrid.

Dans le sens des arrivées, Luis Enrique devrait tout de même voir venir quelques profils de classe mondiale pour donner une fière allure à son groupe. Misant également sur les jeunes talents, l’Espagnol compte énormément sur un certain Xavi Simons pour son projet de jeu de la saison prochaine. Alors qu’il espère le récupérer pour en faire l’un des piliers de son projet, le Néerlandais pourrait prendre une autre direction.

Le jackpot pour le PSG avec Xavi Simons ?

Le jeune prodige néerlandais Xavi Simons est au centre d’une bataille de transfert qui pourrait le voir revenir à son ancien club, le FC Barcelone. Ayant passé neuf ans à La Masia, le centre de formation du Barça, Simons a attiré l’attention de son homonyme et actuel entraîneur du club, Xavi Hernandez. Actuellement en prêt à Leipzig, Simons incarne les traditions du Barça avec sa facilité technique, sa polyvalence sur le terrain et sa qualité offensive.

Selon Sport, Xavi sait également que Simons est ravi de la possibilité de revenir, comme son entourage le fait savoir. Son arrivée ne semble cependant pas de tout repos. Il a un contrat avec le PSG jusqu’en 2027 et une valorisation de 80 millions d’euros. Il reviendra cet été au club français et ils décideront s’il reste avec Luis Enrique ou s’il repart . S’il arrive au Barça, compte tenu du contexte, ce serait sous forme de prêt, précise le journal espagnol.

Arsenal garde un œil sur le dossier

Âgé de 21 ans, Xavi Simons brille a brillé cette saison avec le RB Leipzig, marquant sept buts et offrant onze passes décisives en Bundesliga. Mais son arrivée au Barça semble compliquée compte tenu des relations entre les deux clubs, même si le Barça lui-même souligne qu’elles se sont améliorées après la dernière confrontation européenne.

Son retour serait un ajout bienvenu à l’équipe catalane, qui cherche à renforcer son secteur offensif. Arsenal, sous la direction de Mikel Arteta, est également intéressé par Simons. Cependant, la récente blessure de leur cible principale, Pedro Neto, pourrait les pousser à intensifier leur poursuite pour Simons.