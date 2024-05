PSG : Ça chauffe après la défaite, Didier Roustan fracasse Kylian Mbappé

Le journaliste français, Didier Roustan a tiré à boulets rouges sur la performance de l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé lors du match aller des demi-finales de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund.

Didier Roustan dézingue Kylian Mbappé

La tension monte après la défaite (1-0) du PSG face au Borussia Dortmund le mercredi 1er mai 2024 au match aller des demi-finales de la Ligue des Champions.

Le vestiaire du PSG essuie de vives critiques suite à leur piètre performance face aux Borussen au Signal Induna Park en Allemagne. L’équipe entraînée par Edin Terzic s’est imposée à l’issue de ce duel de titans et prend une sérieuse option sur la manche retour.

Lors de ce choc, l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé n’a pas enfilé sa tunique de sauveur des Parisiens. Il n’a pas été décisif comme il l’a été face au FC Barcelone au match retour des quarts de finale de cette compétition européenne.

Le journaliste français Didier Roustan n’a pas mâché ses mots pour juger la performance de Mbappé. Il a indiqué que le champion du monde 2018 n’a pas été à la hauteur de l’enjeu de cette rencontre.

Didier Roustan est en colère et il estime que Kylian Mbappé est encore loin d’être considéré actuellement comme le meilleur joueur du monde.

« Il met 1/10ème de ses buts contre Gibraltar, arrêtez avec ces putins de stats’ et ces putins de buts. Vous me dites que c’est le meilleur joueur du monde, mais tu ne le vois pas, il ne fait rien. Messi et Neymar au même âge, ils étaient partout dans un match » a lâché le journaliste sur la chaîne L’Équipe après la rencontre.

Merci Didier Roustan. Enfin quelqu’un sur les plateaux qui dit les termes



Bonne journée pic.twitter.com/7JbdDWeABq — Pierre Rueda Pelte (@PierrePRueda) May 2, 2024

Daniel Riolo enfonce le clou

Didier Roustan n’est pas le seul à ne pas aimer le jeu produit par les Parisiens mercredi soir. Daniel Riolo a aussi pulvérisé Luis Enrique et ses hommes.

« Le PSG s’est très rapidement laissé mettre dans le rythme de Dortmund, un rythme qu’ils ont dicté : à la fois lent, puis en accélération, lent, en accélération, etc. Ce sont eux qui ont donné le tempo et c’était, de l’avis de tous les observateurs de Dortmund, exactement ce qu’ils aiment faire », a-t-il dit.

Le PSG se mobilise pour renverser la vapeur à domicile et rejoindre la finale.