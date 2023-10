Alors qu'Arsenal se déplacera à Lens mardi pour la Ligue des Champions, Mikel Arteta est inquiet de la forme retrouvée des Sang-et-Or.

RC Lens-Arsenal : Mikel Arteta craint les hommes de Franck Haise

Et si le RC Lens surfait sur sa nouvelle dynamique contre Arsenal ? Après une deuxième victoire consécutive sur le terrain du RC Strasbourg (0-1), Franck Haise peut y croire. L'entraîneur du club artésien a vu du mieux dans le contenu. « Il y a des choses beaucoup plus cohérentes sur la durée d'un match. Je retrouve dans l'intégralité des rencontres une équipe qui ressemble plus à celle qui doit être » a-t-il analysé après le match, d'après Le Figaro. Au classement, les Lensois sont sortis de la zone rouge et pointent provisoirement à la treizième place après 7 journées de Ligue 1.

Fort de ce regain de forme, le RCL va pouvoir aborder plus sereinement la réception d'Arsenal. Les Sang-et-Or accueilleront les Gunners mardi, dans le cadre de la 2ème journée de Ligue des Champions. Si le club anglais partira favori sur le papier, Mikel Arteta se veut très prudent : « Je pense juste à comment nous pouvons préparer Lens, ça va être un match vraiment difficile à l’extérieur mardi. Il faudra d’abord essayer de le gagner et City sera la prochaine étape [...] » a expliqué le coach des Gunners, non sans montrer une certaine inquiétude.

Incertain, Bukayo Saka sera bien présent contre le RC Lens

Cette semaine, Arsenal est passé par toutes les émotions. D'abord, de nombreux joueurs étaient incertains pour le déplacement à Bournemouth, comptant pour la 7ème journée de Premier League. Parmi eux, se trouvaient notamment Bukayo Saka, William Saliba, Declan Rice, Fabio Vieira ou encore Gabriel Martinelli. Finalement, tous ont évité le match de Coupe (ndlr : contre Brentford mercredi) pour être en forme face à Bournemouth.

Les Gunners devraient seulement se passer de Thomas Partey, absent plusieurs semaines d'après Mikel Arteta, et de Jurrien Timber (blessé). Titulaire et buteur contre les Cherries (0-4), Bukayo Saka sera bien de la partie pour affronter le RC Lens. Pas rassurant pour les Sang-et-Or, puisque l'ailier anglais reste sur 4 buts en 7 matchs de Premier League. Ce qui en fait le meilleur buteur des Gunners dans la compétition cette saison.