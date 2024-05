Le PSG sera dégoûté, Luis Enrique est prévenu

Battu 1-0 à Dortmund, le PSG devra refaire son retard mercredi soir pour espérer passer en finale de la Ligue des Champions. Mais au Parc des Princes, les hommes de Luis Enrique risquent de vivre l’enfer.

PSG – Dortmund : Luis Enrique joue la qualification au Parc des Princes

Le Paris Saint-Germain a un défi important à relever pour la demi-finale retour de la Ligue des Champions au Parc des Princes, après une défaite de 1-0 contre Dortmund lors du match aller. Cependant, l’optimisme règne au sein du club, et l’entraîneur Luis Enrique reste confiant dans les chances de qualification de son équipe.

Avec un historique de retournements de situations réussis, comme lorsqu’ils ont surmonté un déficit de 3-2 contre le FC Barcelone en quart de finale pour gagner 4-1 au retour, ou encore leur victoire de 2-0 contre Dortmund au Parc des Princes lors de la phase de groupes de cette saison, le PSG a des raisons d’espérer.

De plus, malgré la défaite, le PSG a montré de la résilience en créant de nombreuses occasions, avec Kylian Mbappé et Achraf Hakimi touchant les poteaux lors du même mouvement.

Marquinhos y croit dur comme fer

Paris a perdu une première manche mais n’est pas atteint dans sa détermination à jouer la finale de la Ligue des Champions. Il est clair que le match retour sera crucial et que le PSG devra exploiter chaque opportunité pour renverser la situation et se qualifier pour la finale. Au terme du match aller, Marquinhos, le capitaine de l’équipe, a souligné l’importance du soutien des fans et la différence que cela peut faire à domicile.

« A la maison avec l’énergie de nos supporters, c’est sûr que ça va être un scénario différent », a confié le défenseur central brésilien. Il a également fait une autocritique sévère après la défaite, insistant sur le fait que l’équipe doit empêcher des buts comme celui encaissé contre Dortmund. « Ce sont des détails qui font la différence et on va faire mieux au prochain match, passer en finale. », a-t-il fait savoir au micro de Canal+.

#LDC 🏆 : "Le scénario sera différent à la maison, on l'a déjà fait avant", annonce Marquinhos 👀 pic.twitter.com/fqcDvcAusT — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) May 1, 2024

Le gros avertissement de Sabitzer à Luis Enrique et au PSG

S’ils ont été neutralisés à domicile en phase de poule, les Allemands ont fait mieux cette fois-ci pour prendre une avance face au PSG avant le match retour de la Ligue des Champions. Malgré ce léger avantage, la méfiance est de mise dans le camp des joueurs du Borussia Dortmund, conscients qu’ils auraient pu faire mieux.

« Nous n’avons pas tout bien fait, il y a encore de la place pour s’améliorer. Nous les avons laissé construire trop calmement, ce qui signifie qu’ils ont toujours pu changer de côté », a reconnu Marcel Sabitzer dans des propos relayés par RMC, avant d’envoyer un message fort aux hommes de Luis Enrique. « Cela ne peut pas nous arriver à Paris, sinon cela peut être désagréable », a-t-il ajouté.