Le défenseur parisien Marquinhos a eu une discussion avec l’attaquant français Ousmane Dembélé après ses ratés lors du match contre le Borussia Dortmund.

Marquinhos en froid avec Dembélé ?

Le défenseur brésilien évoluant au PSG, Marquinhos a fustigé l’attitude de son coéquipier Ousmane Dembélé lors du match intense entre le Borussia Dortmund et le Paris SG pour le compte de la demi-finale aller de la Ligue des Champions.

Le Brésilien a affiché une grande détermination sur terrain et invitait chaque fois ses coéquipiers à corriger les déchets techniques. Il n’a pas aimé le jeu de l’ailier français Ousmane Dembélé. Ce dernier a perdu facilement un ballon sur un corner des Parisiens. Cette action a mis en difficulté la défense parisienne.

Marquinhos a haussé le ton contre Dembélé pour son attitude pendant le match. Ce dernier, conscient de son erreur, a rapidement présenté ses excuses.

Selon les informations de L’Equipe, les deux hommes ont décidé de régler les choses en privé. Ils ont eu de discussion en avion lors de leur retour à Paris. Ousmane Dembélé a écouté le capitaine de l’équipe et s’est excusé.

Le PSG attend de pied ferme le Borussia Dortmund

Le Borussia Dortmund a remporté la première manche de cette double confrontation. Avant le match retour au Parc des Princes le mardi prochain, le vestiaire du PSG se mobilise pour renverser les Borussen devant ses supporters.

Luis Enrique ne tremble pas. Il est déterminé à changer la donne à Paris. « Tout le monde savait que ce serait difficile. Le vestiaire est un peu affecté, car on a touché les poteaux. Mais à Paris (…) On a vu nos supporters qui étaient là tout le match. A Paris, on sera très fort et on a rien à perdre », a déclaré le coach parisien au micro de Canal+.

L’attaquant parisien Kylian Mbappé promet aussi aux supporters, la victoire du PSG.