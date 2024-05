Succession de Gasset : Habib Beye lâche une première réponse à l’OM

En fin de contrat avec le Red Star, Habib Beye est cité parmi les cibles de l’OM pour succéder à Jean-Louis Gasset. D’ailleurs, l’intéressé vient de faire une annonce intriguante sur son avenir.

Habib Beye visé par l’OM pour succéder à Jean-Louis Gasset ?

Le futur de l’Olympique de Marseille se dessine déjà avec le départ prévu de Jean-Louis Gasset. Malgré un parcours intéressant en Ligue Europa, le technicien de 70 ans n’a pas l’intention de prolongera son aventure sur le banc phocéen. Cette décision a été prise en février dernier, lorsqu’il signait un contrat de trois mois à l’OM.

Excepté un énorme retournement de situation, le coach septuagénaire quittera le navire marseillais en juin prochain. Face à cette perspective, les dirigeants de l’OM sont déjà en quête de son successeur. Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont entamé des manœuvres en coulisse pour explorer plusieurs pistes.

Parmi celles-ci, Paulo Fonseca émerge comme le favori pour l’après-Gasset. Cependant, d’autres noms figurent également sur la liste des Phocéens. Habib Beye, ancien défenseur de l’OM, ​​est notamment l’une des options envisagées. Ses performances remarquables avec le Red Star ont attiré l’attention des décideurs marseillais.

Même si le Stade Reims est également intéressé par ses services, le coach sénégalais, devra vite prendre une décision quant à son avenir, d’autant plus que son contrat avec le Red Star arrive à échéance cet été.

Il ne ferme aucune porte pour la suite de sa carrière

Interrogé sur le sujet, Habib Beye a réaffirmé son désir de s’investir dans un projet ambitieux. Il reste ouvert à toutes les possibilités et attend d’avoir toutes les informations nécessaires pour prendre une décision éclairée.

Sa priorité est d’entraîner au plus haut niveau et de contribuer au succès d’une équipe. « Tout le monde connaît mon ambition et ma volonté d’entraîner au plus haut niveau », a-t-il indiqué dans une interview accordée au site de la Fédération française de foot (FFF).

Le Red Star d’Habib Beye officiellement CHAMPIONS de National ! 🇸🇳👏🏿



[📸 : @NationalFFF] pic.twitter.com/ei48ZeQmVC — 𝗝𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗦𝗲́𝗻𝗲́𝗴𝗮𝗹𝗮𝗶𝘀 🇸🇳 (@JoueursSN) April 26, 2024

Habib Beye explique aussi que sa décision finale sera guidée par la transparence et le respect des engagements de chacun. Il est reconnaissant envers le Red Star pour leur collaboration fructueuse et est prêt à envisager toutes les options qui se présentent à lui, que ce soit lavec le Red Star ou avec un club de renom comme l’OM.

Ayant emmené le Red Star en Ligue 2 la saison prochaine, Habib Beye a accompli sa mission et est désormais en quête d’un nouveau challenge. « Je suis libre de tout contrat », a-t-il indiqué. De son côté, l’OM choisir son futur coach avec soin et en tenant compte des aspirations et des ambitions de chaque partie.